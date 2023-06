Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré vendredi que 75 grands acteurs de l'industrie alimentaire s'étaient engagés à baisser les prix de centaines de produits à partir du mois prochain, ajoutant qu'ils s'exposeraient à des sanctions financières s'ils ne tenaient pas leur promesse.

"Je dis aux Français que, dès le mois de juillet, les prix de certains produits baisseront. Et il y aura des contrôles et il y aura des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas les règles", a déclaré M. Le Maire sur BFM TV, citant les pâtes, la volaille et l'huile parmi les produits sur lesquels les prix seront baissés.

Il a fait cette annonce un jour après avoir rencontré 75 entreprises qui fabriquent et vendent 80 % de ce que les Français mangent.

"J'aurai la liste de ces centaines de produits concernés la semaine prochaine", a ajouté M. Le Maire, avertissant que si certaines entreprises alimentaires ne respectaient pas leur engagement, il "divulguerait (leurs noms) au public".

"Sur un certain nombre de produits dont les prix de gros ont baissé, les prix (de détail) devront également baisser, de 2, 3, 5, voire 10 %", a-t-il déclaré.

L'inflation française a baissé plus que prévu en mai pour atteindre son niveau le plus bas depuis un an, à 6,0 %, grâce à la modération des augmentations des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Toutefois, les prix des denrées alimentaires ont encore augmenté de 14 % le mois dernier, après un pic record de près de 16 % en mars.

Depuis des mois, M. Le Maire exhorte les détaillants et les fabricants de produits alimentaires à réduire leurs prix afin d'aider les ménages français à faire face à la crise du coût de la vie.

La semaine dernière, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a imposé des réductions de prix obligatoires sur certains produits alimentaires de base dans les grandes surfaces, alors que son gouvernement nationaliste tente de contenir le taux d'inflation le plus élevé de l'Union européenne, qui dépasse les 20 %.