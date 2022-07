"On attend du ministre Hagiuda qu'il gère les processus administratifs pour réaliser la transformation de l'économie, de la société et de la structure industrielle du Japon sur la base de l'énergie propre... tandis que l'approvisionnement stable et la sécurité des ressources énergétiques restent un principe majeur", a déclaré le secrétaire en chef adjoint du Cabinet, Seiji Kihara, lors d'une conférence de presse régulière.