Le ministre japonais des Finances met en garde contre les modifications de la règle de remboursement de la dette

M. Suzuki a fait ces commentaires après une réunion du cabinet vendredi, alors que certains parlementaires du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir demandent l'extension de la période de remboursement de 60 ans pour permettre l'émission de plus de dettes et des dépenses plus importantes.

La question de savoir s'il faut revoir la règle est débattue par un groupe du LDP dirigé par le chef de la recherche politique du parti, Koichi Hagiuda, chargé de trouver des sources de financement pour un plan controversé visant à augmenter les dépenses de défense.

La règle de remboursement sur 60 ans s'applique au remboursement des obligations de construction et des obligations de couverture du déficit de sorte que ces obligations, y compris les obligations de remboursement, seront entièrement remboursées sur une période de 60 ans.

"Cette règle de remboursement sur 60 ans est établie dans l'optique de décrocher des sources de financement pour le remboursement des JGB et de niveler le fardeau fiscal du remboursement. En un sens, cette règle permet de maintenir la discipline."

"Au Japon, la règle de remboursement sur 60 ans est un moyen de décrocher la discipline fiscale. Nous devons réfléchir en profondeur à la manière dont la perte de cette règle serait perçue", a-t-il déclaré, en faisant référence aux règles adoptées par d'autres pays.

Le montant de l'émission globale d'obligations gouvernementales ne changerait pas même si la règle de remboursement de la dette sur 60 ans est revue, a déclaré M. Suzuki aux journalistes.