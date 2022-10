Le ministre koweïtien du pétrole par intérim affirme que la décision de l'OPEP+ aura des ramifications positives. 06/10/2022 | 00:03 Envoyer par e-mail :

Le ministre koweïtien du pétrole par intérim, Mohammed Al-Fares, a déclaré mercredi que la décision de l'OPEP+ de réduire la production de 2 millions de barils par jour aura des ramifications positives sur les marchés pétroliers, a rapporté l'agence de presse d'État. "La décision nous impose une grande responsabilité dans le suivi de l'évolution du marché au cas où l'offre ou la production augmenterait", a déclaré Al-Fares à l'agence. Al-Fares dirige actuellement le portefeuille du pétrole à titre intérimaire après l'annonce, mercredi, de son remplacement par Hussein Ismail dans la nouvelle composition du cabinet. Il a déclaré que l'OPEP+, qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des alliés dont la Russie, travaille pour servir l'économie mondiale, et non pour la menacer. "Nous comprenons les inquiétudes des consommateurs quant à une éventuelle augmentation des prix, mais ce qui nous anime à (l'OPEP+), c'est essentiellement le maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande", a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'OPEP+ n'a jamais pris de décisions dans le but d'imposer une "hégémonie", mais qu'elle a toujours eu à cœur de fournir un approvisionnement suffisant aux marchés à des prix raisonnables qui ne nuisent ni aux producteurs ni aux consommateurs. "Les ministres du pétrole des 23 pays sous l'égide de l'OPEP+ continueront à délibérer et à suivre l'évolution du marché et prendront les mesures appropriées si nécessaire et dans le but de servir les intérêts des marchés pétroliers mondiaux et leurs équilibres", a-t-il déclaré. (Reportage de Lilian Wagdy et Alaa Swilam ; édition de Richard Pullin)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LONDON BRENT OIL 2.04% 93.61 13.79% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 1.67% 60 -22.58% WTI 1.73% 87.994 14.86%