La Moldavie devrait atteindre une croissance économique de 2,5 % cette année, soit un peu mieux que les prévisions précédentes, mais beaucoup moins que ce que le gouvernement espère atteindre, a déclaré mardi le ministre du développement économique.

L'ancienne république soviétique reste l'un des pays les plus pauvres d'Europe, mais sous la présidence pro-européenne de Maia Sandu, élue en 2020, elle considère les réformes politiques et de marché comme la pierre angulaire de son principal objectif, à savoir l'adhésion à l'Union européenne.

"L'économie sort à peine de la récession. Par rapport à la situation d'il y a dix ans, il est possible que nous vivions un peu mieux aujourd'hui", a déclaré Dumitru Alaiba, ministre du développement économique et de la numérisation, à Radio Chisinau.

La Moldavie doit procéder à des changements plus ambitieux et plus vastes, a-t-il ajouté.

"Année après année, nous manquons de croissance économique parce que nous ne disposons pas d'un environnement favorable aux entreprises. Une croissance de 2,5 % n'est clairement pas suffisante. Nous devons faire mieux", a déclaré M. Alaiba.

Les prévisions du gouvernement pour la croissance du PIB se situaient auparavant entre 2,0 et 2,5 %. Les prévisions pour les trois prochaines années étaient de 3,5, 4,0 et 4,5 %

La Moldavie, dont l'économie a été durement touchée par la guerre en Ukraine voisine, a connu une croissance négative de 5,9 % en 2022, contre une croissance positive de 14,9 % en 2021.

Les chiffres du premier trimestre 2023 montrent que l'économie s'est contractée de 2,4 % en glissement annuel. La banque centrale prévoit un chiffre positif à partir du troisième trimestre de cette année.