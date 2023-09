Le ministre philippin des finances a exprimé mardi son optimisme quant à l'approbation par le président Ferdinand Marcos Jr d'une proposition visant à réduire les droits de douane sur le riz importé, et a indiqué que la mesure pourrait être mise en œuvre dès le mois prochain.

Les ministères des finances et de la planification économique proposent une réduction des droits de douane sur les importations de riz, qui passeraient de 35 % actuellement à un niveau compris entre zéro et 10 %, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réduire la pression inflationniste. Le pays est l'un des plus gros acheteurs de riz au monde.

Les prix de détail du riz ont encore augmenté en août, ce qui a fait grimper l'inflation philippine, qui s'est accélérée pour la première fois en sept mois pour atteindre 5,3 % en glissement annuel.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que la proposition de réduction tarifaire serait approuvée, le secrétaire d'État aux finances, Benjamin Diokno, a répondu : "Je pense que oui" : "Je pense que oui.

M. Diokno a accordé une interview à Reuters à Dubaï, où il a tenu, avec d'autres responsables économiques philippins, une réunion d'information sur les perspectives de croissance économique du pays.

Cette réunion, organisée par un groupe de banques locales et internationales, dont HSBC, s'inscrivait dans le cadre de l'objectif plus large de la délégation philippine d'évaluer l'intérêt des investisseurs des Émirats arabes unis pour les infrastructures et d'autres opportunités dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Selon M. Diokno, M. Marcos ne peut réduire les droits de douane que lorsque le Congrès, dont l'ajournement est prévu pour la fin du mois, n'est pas en session.

"Je pense que dans une semaine ou deux, le Congrès ne sera plus en session et que ce sera le moment idéal (pour réduire les droits de douane)", a-t-il déclaré.

Le secrétaire à la planification économique, Arsenio Balisacan, a déclaré lors de la réunion d'information que l'inflation était la "préoccupation la plus immédiate" du gouvernement et que des efforts étaient entrepris pour la réduire.

L'économie philippine a progressé de 4,3 % au cours du deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, soit son rythme d'expansion le plus lent en près de 12 ans, l'inflation et les taux d'intérêt élevés ayant nui à la demande des consommateurs. Cela a porté la croissance du premier semestre à 5,3 %, ce qui est inférieur à l'objectif de 6,0 %-7,0 % que s'est fixé le gouvernement pour l'année.

M. Balisacan a toutefois déclaré que le gouvernement restait confiant dans sa capacité à atteindre "au moins le point le plus bas de cette fourchette".