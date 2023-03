Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, s'entretient avec son homologue indien sur les questions de sécurité et de commerce.

Les deux ministres ont évalué la situation actuelle en matière de sécurité dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine et ont aplani les questions relatives à l'utilisation des monnaies locales pour régler les échanges commerciaux, a déclaré un haut fonctionnaire russe.

M. Lavrov doit rencontrer ses homologues chinois, bangladais et sud-africain plus tard dans la journée de mercredi, a ajouté le responsable.

"Nous exhorterons nos collègues constructifs du G20 à se convertir aux monnaies nationales, à aligner les mécanismes de compensation et de règlement, et à créer des plans d'assurance et des voies de transport indépendants", a déclaré l'ambassade de Russie à New Delhi dans un communiqué avant les réunions.

"Nous décrirons en détail les actions menées par la Russie pour réduire ces menaces et diversifier les liens économiques étrangers et les corridors logistiques."

L'Inde a refusé de blâmer Moscou pour le conflit en Ukraine, tout en recherchant une solution diplomatique et en augmentant fortement ses achats de pétrole russe.

Un responsable du ministère russe des affaires étrangères a déclaré que M. Lavrov avait pour objectif de rencontrer au moins sept ministres des affaires étrangères mercredi avant le dîner organisé pour tous les représentants de 40 pays.

"La réunion du G20 a donné à la Russie l'occasion de s'engager directement avec de nombreux pays qui souhaitent et choisissent de poursuivre leurs échanges commerciaux avec la Russie", a déclaré le fonctionnaire, requérant l'anonymat car il n'est pas autorisé à parler à la presse.

Le G20 comprend les riches nations du G7 ainsi que la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Australie et l'Arabie saoudite, entre autres nations.

L'Inde a également invité neuf autres pays en tant qu'invités spéciaux.