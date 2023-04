Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré jeudi le président cubain Miguel Diaz-Canel et le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez à La Havane. Il s'agit de la dernière d'une série de visites visant à renforcer le soutien des alliés les plus proches de la Russie en Amérique latine.

La Russie, frappée par les sanctions occidentales liées au conflit en Ukraine, cherche à renforcer ses liens politiques et économiques avec d'autres pays opposés à ce qu'elle appelle l'hégémonie américaine.

M. Lavrov a déclaré aux journalistes que la Russie et Cuba, qui font tous deux l'objet de sanctions de la part des États-Unis, se comprenaient mutuellement.

Nous ne pouvons pas accepter que le monde continue à vivre en permanence selon les "règles" américaines", a déclaré M. Lavrov lors de la conférence télévisée. "Les tensions s'intensifient sur la scène internationale et les tentatives de l'Occident de dicter sa volonté et d'ignorer les positions légitimes des autres non seulement persistent, mais s'intensifient.

En début de semaine, le ministre russe des affaires étrangères s'est rendu au Brésil, au Venezuela et au Nicaragua, où il a rencontré les présidents et les hauts fonctionnaires de chacun de ces pays.

Cuba, qui fait l'objet d'un embargo économique américain depuis la révolution de Fidel Castro en 1959, a exprimé à plusieurs reprises son soutien à la Russie en Ukraine et à la recherche d'une solution diplomatique à la crise.

"Je ne crois pas que Poutine ait provoqué le conflit avec l'Ukraine", a déclaré M. Diaz-Canel au média arabe Al Mayadeen en mars, en faisant référence au président russe Vladimir Poutine. Il a qualifié de "magnifiques" les relations entre Cuba et la Russie.

La Russie a fait don d'oxygène et de fournitures médicales à Cuba pendant la pandémie de coronavirus et, quelques jours avant d'envahir l'Ukraine, elle a accepté de reporter à 2027 le remboursement de la dette de la nation insulaire des Caraïbes.

En février, la Russie a fait un don "d'urgence" de 25 000 tonnes de blé à Cuba pour lutter contre les pénuries, et a fourni plusieurs cargaisons de carburant.

M. Lavrov a déclaré à la presse à La Havane qu'un autre accord de ce type était en cours d'élaboration.

Cuba, dont l'industrie et l'agriculture se sont largement effondrées, a désespérément besoin d'une telle aide.

Les longues files d'attente pour le carburant, la nourriture et les médicaments ont attisé les tensions sur l'île et contribué à l'exode massif de centaines de milliers de ses citoyens au cours de l'année écoulée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy doit s'adresser jeudi aux parlementaires mexicains par vidéo, alors que les deux parties cherchent à s'assurer un soutien et des alliés dans le monde entier.