Le ministre soudanais de l'agriculture a déclaré qu'il n'y avait pas de famine dans le pays et a mis en doute les données soutenues par l'ONU selon lesquelles 755 000 personnes souffrent d'une faim catastrophique, rejetant l'idée que les agences d'aide passent outre les restrictions de livraison transfrontalières.

Le Soudan connaît la pire crise alimentaire au monde depuis le déclenchement d'une guerre entre l'armée soudanaise, dont le chef est également le chef de l'État soudanais, et les forces paramilitaires de soutien rapide, qui se sont emparées de vastes étendues du pays.

"755 000 citoyens ne représentent pas un pourcentage significatif par rapport à la population totale... on ne peut pas parler de famine", a déclaré Abubakr al-Bushra, lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, la capitale de facto du pays.

Le Soudan compte 50 millions d'habitants.

L'armée a empêché l'aide et le commerce d'entrer dans les zones contrôlées par les forces armées soudanaises, tandis que les fournitures qui atteignent ces zones sont chères et fréquemment volées, souvent par les soldats des forces armées soudanaises, selon les habitants et les agences d'aide.

La classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC), une initiative des agences des Nations unies, des organismes régionaux et des groupes d'aide, avait déclaré fin juin que si la moitié de la population souffrait d'une faim aiguë, 14 régions du pays étaient menacées de famine.

La famine peut être déclarée si au moins 20 % de la population d'une région souffre d'une faim catastrophique et si les seuils de malnutrition infantile et de décès dus à la famine sont atteints.

Al-Bushra a mis en doute la capacité des experts à mesurer les données dans les zones contrôlées par le RSF et a déclaré que les indicateurs de malnutrition n'avaient pas encore été déterminés.

Sur la base des données de l'IPC, un comité indépendant pourrait déclarer une famine, ce qui pourrait déclencher des ordres du Conseil de sécurité annulant les restrictions imposées par l'armée sur les points de passage pouvant être utilisés pour l'acheminement de l'aide.

Al-Bushra a déclaré que le gouvernement rejetait de tels ordres.

"Nous rejetons l'ouverture de nos frontières par la force, car cela pourrait ouvrir les frontières avec des États adverses, des frontières contrôlées par les milices", a-t-il déclaré, tandis qu'un autre responsable a estimé qu'une telle mesure faisait partie d'un complot contre le pays.

Les organisations humanitaires affirment qu'al-Tina, le seul point de passage autorisé par le gouvernement dans la région du Darfour, où se trouvent la plupart des foyers de famine, est inaccessible en raison des pluies. L'armée affirme qu'Adre, le point de passage vers l'ouest du Darfour auquel les organisations humanitaires demandent d'accéder, a été utilisé pour approvisionner les forces de sécurité en armes.