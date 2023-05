Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a transféré à son ministre de l'électricité la responsabilité d'acquérir de nouvelles capacités de production d'électricité, en la retirant au ministre des mines et de l'énergie, a déclaré le bureau de M. Ramaphosa vendredi.

En mars, M. Ramaphosa a nommé Kgosientsho Ramokgopa au poste nouvellement créé de ministre de l'électricité pour tenter de trouver une solution aux pires coupures d'électricité jamais enregistrées.

Mais les pouvoirs de M. Ramokgopa n'avaient pas été clairement définis.

"Après mûre réflexion, le président Ramaphosa a transféré au ministre de l'électricité tous les pouvoirs et fonctions prévus à l'article 34(1) de la loi sur la réglementation de l'électricité, qui étaient auparavant confiés au ministre des ressources minérales et de l'énergie", a déclaré le bureau de M. Ramaphosa dans un communiqué.

La section 34 de la loi sur la régulation de l'électricité traite des nouvelles capacités de production.

Les détracteurs du gouvernement accusent le ministre des mines et de l'énergie, Gwede Mantashe, d'être trop lent à acquérir de nouvelles capacités de production et d'être réticent à adopter les énergies renouvelables, considérées comme l'un des moyens les plus rapides d'atténuer la pénurie d'électricité qui paralyse le pays.

M. Mantashe, ancien dirigeant syndical, a rejeté les critiques selon lesquelles il aurait été lent à trouver de nouvelles sources d'énergie, mais il a souvent exprimé son scepticisme quant à l'abandon du charbon au profit de sources d'énergie plus propres.

Le bureau de M. Ramaphosa a déclaré que M. Mantashe serait toujours chargé de mettre en œuvre les nouveaux achats d'électricité.

Avant d'être nommé ministre de l'électricité, M. Ramokgopa a dirigé les efforts visant à stimuler les investissements dans les infrastructures.

Outre son portefeuille ministériel, M. Mantashe est président du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir dirigé par M. Ramaphosa, ce qui fait de lui une personnalité politique influente.