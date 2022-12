Le ministre sud-africain des finances : Ramaphosa doit rester à son poste, le cadre macroéconomique reste inchangé

L'enquête porte sur le vol d'un montant estimé à 4 millions de dollars dans la ferme du président milliardaire en 2020, qui n'a été révélé qu'en juin. Le vol a soulevé des questions sur la façon dont Ramaphosa, qui a pris le pouvoir en promettant de lutter contre la corruption, a acquis le butin et s'il l'a déclaré.

"Je veux dire aux marchés que les gens doivent rester calmes et se détendre, ... le cadre macroéconomique demeure", a déclaré Godongwana lors d'une interview téléphonique.

Interrogé pour savoir s'il avait reçu des appels paniqués d'investisseurs et d'agences de notation, le ministre considéré par les analystes comme un proche allié de Ramaphosa a répondu par la négative.

Il a déclaré que si Ramaphosa devait démissionner, il resterait à son poste. "Si le nouveau président veut mon service, je continuerai", a-t-il ajouté.

"Que les individus partent ou non, qu'un nouvel individu arrive, la ligne du parti continue. Il est donc peu probable que vous voyiez un changement dans le cadre fiscal maintenant. Il n'y a pas d'impact sur le cadre fiscal", a déclaré Godongwana.

"Le président devrait, à mon avis, poursuivre son travail normalement, permettre au parlement de suivre ses propres procédures, faire tout ce qui est nécessaire à titre personnel pour se défendre. Cela peut inclure une action en justice."

Le scandale a frappé les marchés sud-africains jeudi et a terni l'image de l'Afrique du Sud en tant que destination d'investissement relativement stable et porte d'entrée sur le continent. Le rand et les obligations d'État ont toutefois rebondi vendredi à la suite de l'annonce que Ramaphosa pourrait ne pas démissionner.

De hauts responsables du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunissaient vendredi pour décider si Ramaphosa devait rester en poste après les conclusions de l'enquête.