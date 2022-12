Le ministre sud-coréen Yoon promet un soutien politique total pour stimuler les exportations

Le gouvernement fera tout son possible pour que le pays devienne le cinquième exportateur mondial d'ici 2026, alors qu'il occupait la sixième place l'année dernière, a-t-il déclaré.

Le gouvernement "aidera les entreprises à trouver une solution rapide aux difficultés rencontrées pour entreprendre des exportations et remporter des contrats", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il élargirait également de manière significative le soutien financier et administratif aux exportateurs.

La Corée du Sud est la 10ème plus grande économie du monde et abrite des fournisseurs mondiaux de produits allant des puces à mémoire d'ordinateur et des navires aux voitures et aux machines industrielles.

Le gouvernement cherchera également à étendre son réseau d'accords de libre-échange au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud et en Afrique, a déclaré M. Yoon lors d'un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie de la Journée annuelle du commerce du pays.

Les exportations de cette année atteindront probablement un record dépassant 680 milliards de dollars, contre 644,4 milliards de dollars l'année dernière, a-t-il ajouté.

Depuis son entrée en fonction, M. Yoon a déclaré à plusieurs reprises que son gouvernement tenterait de surmonter le ralentissement de la croissance économique en stimulant les exportations.