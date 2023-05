Le ministre sud-coréen des finances a déclaré mardi que la coopération trilatérale entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine était devenue plus importante alors que l'économie mondiale se trouve à un point d'inflexion.

Le ministre Choo Kyung-ho a déclaré qu'une telle coopération aiderait non seulement les trois pays, qui représentent plus de 20 % de l'économie mondiale, mais aussi la région asiatique et le monde, lors de son discours d'ouverture d'une réunion trilatérale des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales.

Les dirigeants économiques des pays se sont rencontrés en marge de la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque asiatique de développement, qui s'est tenue à Incheon, en Corée du Sud.