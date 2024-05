La banque centrale thaïlandaise va revoir son objectif de taux d'inflation, a déclaré le ministre des finances Pichai Chunhavajira jeudi, à la suite d'une réunion avec le gouverneur de la Banque de Thaïlande.

Le gouvernement est plus préoccupé par l'accès aux services financiers, a déclaré M. Pichai, alors que le gouvernement et la banque centrale se disputent toujours au sujet des taux d'intérêt. (Reportage de Orathai Sriring et Chayut Setboonsarng ; Rédaction de Martin Petty)