Le ministre turc des Finances annonce un plan pour lundi matin

ISTANBUL, 12 août (Reuters) - Le Turquie a mis au point un plan d'action et ses institutions vont prendre les mesures nécessaires lundi matin pour apaiser les inquiétudes des marchés financiers après que la livre a dévissé face au dollar la semaine passée, a indiqué le ministre turc des Finances.

Dans un entretien au journal Hurriyet, Berat Albayrak précise que son plan a été mis au point pour les banques et pour les secteurs de l'économie réelle, y compris les petites et moyennes entreprises, qui sont le plus touchés par les fluctuations sur les marchés des changes.

"A partir de lundi matin, nos institutions vont prendre les mesures nécessaires et nous partagerons nos annonces avec les marchés", a dit le ministre.

"Tout notre plan d'action et toutes les mesures sont déjà prêtes", a-t-il ajouté sans fournir de détails.

Au bord de la crise financière, la livre a plongé à un record de plus bas vendredi, perdant jusqu'à 18% dans la plus grosse chute enregistrée depuis 2001.

"C'est le signe évident d'une attaque, d'un défi", a estimé Albayrak.

Le monnaie turque a atteint un nouveau plus bas lundi matin sur les marchés asiatiques à 7,24 livres pour un dollar.

Dimanche, Erdogan a de nouveau appelé ses concitoyens à vendre des dollars pour acheter des livres afin de soutenir la monnaie nationale. Il a également affirmé que la chute de la livre était le résultat d'un "complot contre la Turquie".

