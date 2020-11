Le ministre turc des Finances démissionne pour raisons de santé

ANKARA, 8 novembre (Reuters) - Le ministre turc des Finances Berat Albayrak a annoncé dimanche qu'il démissionnait pour des raisons de santé, selon une déclaration sur son compte Instagram confirmée ensuite par le ministère.

Cette annonce intervient un jour après que le président turc Tayyip Erdogan - qui est le beau-père d'Albayrak - a remplacé le gouverneur de la banque centrale après une chute de 30% et un point bas record de la valeur de la livre turque cette année.

"J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer en tant que ministre, poste que j'occupe depuis près de cinq ans, en raison de problèmes de santé", indique le communiqué. Albayrak, 42 ans, est devenu ministre des Finances il y a deux ans après avoir été ministre de l'Énergie.

Au cours de son mandat aux Finances, l'économie turque a connu une inflation à deux chiffres et un chômage élevé. La livre a en outre perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de 2018. (Orhan Coskun, Umit Bektas et Tuvan Gumrukcu, version française Benjamin Mallet)