Le ministre ukrainien de l'énergie : La mission de l'AIEA est un pas vers la "désoccupation" de la centrale nucléaire

S'exprimant dans la ville de Zaporizhzhia, sous contrôle ukrainien, à seulement 55 km (34 miles) de la centrale, German Galuschenko a également déclaré qu'il était crucial que la mission, dirigée par le chef de l'AIEA Rafael Grossi, soit autorisée à parler au personnel du site.

"Il est important de notre point de vue... que la mission puisse parler au personnel, et obtenir les vraies informations, et non les informations russes, sur ce qui se trouve à l'intérieur", a déclaré M. Galuschenko.

Le personnel ukrainien continue à faire fonctionner la centrale sous la supervision des forces russes d'occupation.