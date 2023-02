Le ministre ukrainien de la défense nomme de nouveaux députés après le scandale de corruption

Oleksii Reznikov, qui a promis de s'attaquer au problème de la corruption après que les médias aient rapporté que son ministère achetait de la nourriture à des prix gonflés, a choisi un général, un activiste civique et un ancien diplomate pour ces postes.

L'un des adjoints de Reznikov a démissionné le mois dernier suite à cette allégation, que le ministère a démentie. Deux autres, Ivan Rusnak et Oleg Haiduk, ont été licenciés mardi.

La semaine dernière, de hauts fonctionnaires sont revenus sur une annonce initiale selon laquelle Reznikov serait également remplacé.

Le gouvernement ukrainien a déclaré avoir confirmé le lieutenant-général Oleksandr Pavliuk, qui a brièvement occupé le poste de gouverneur de la région de Kiev au début de l'invasion russe, comme le plus ancien de ses adjoints.

Andriy Shevchenko, ancien ambassadeur au Canada, et Vitaliy Deyneha, un professionnel de l'informatique qui a cofondé une ONG qui collecte des fonds pour l'armée, ont été nommés adjoints juniors.

Shevchenko serait chargé des communications au pays et à l'étranger, et Deyneha du développement numérique. Reznikov, dans un post sur Facebook, a qualifié ce secteur de "l'un ... où l'Ukraine est capable d'une percée et peut créer de nouvelles normes mondiales."

Ces nominations font suite à une série de promesses publiques de Reznikov, notamment celle de redémarrer le département anti-corruption de son ministère et d'associer des experts et des militants civiques aux efforts de lutte contre la corruption, afin de faire preuve de transparence.

Reznikov a remercié Rusnak et Haiduk pour leurs services et a déclaré qu'ils resteraient au ministère en tant que conseillers.