Le ministre ukrainien des finances, Serhiy Marchenko, estime que le soutien du G7 est crucial pour une guerre "plus longue" avec la Russie

Aujourd'hui à 20:26 Partager

Un nouveau programme international de soutien économique de 115 milliards de dollars renforce la confiance de l'Ukraine dans sa capacité à lutter contre l'invasion russe, alors qu'il est de plus en plus admis que la guerre pourrait durer plus longtemps que prévu, a déclaré samedi le ministre ukrainien des finances, Serhiy Marchenko.

M. Marchenko a déclaré que les ministres des finances du Groupe des Sept (G7) lui ont assuré, lors des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se sont tenues cette semaine à Washington, qu'ils soutiendraient l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, ce qui constitue un changement par rapport à l'année dernière, lorsque les pressions exercées sur l'Ukraine pour qu'elle accepte de mettre un terme à la guerre étaient plus fortes. Il a déclaré que cette nouvelle promesse de soutien économique - débloquée par un nouveau prêt du FMI de 15,6 milliards de dollars sur quatre ans - était "extrêmement" importante pour l'Ukraine, qui entame sa deuxième année de guerre après l'invasion russe du 24 février 2022. "Cela nous aide énormément parce que nous avons la certitude que le FMI, les pays du G7 et ceux qui soutiennent l'Ukraine, interviendront pour couvrir nos besoins pendant quatre ans", a-t-il déclaré. "Par rapport aux dernières réunions de printemps, je suis plus confiant dans notre capacité à gagner cette guerre. "Le soutien financier est très nécessaire, tout comme le soutien militaire", a-t-il ajouté, reconnaissant qu'il est de plus en plus admis que le conflit militaire pourrait s'éterniser. "Nous devrions être prêts à ce que cette guerre dure plus longtemps que prévu", a-t-il déclaré, notant que les partenaires du G7 ne poussaient plus l'Ukraine à accepter la fin de la guerre - comme ils l'avaient fait l'année dernière - mais qu'ils signalaient désormais leur soutien à un conflit plus long. M. Marchenko a souligné la reconnaissance de l'Ukraine pour le soutien économique et militaire des États-Unis - quelque 50 milliards de dollars depuis le début de la guerre - et s'est dit convaincu que le Congrès américain maintiendrait son soutien bipartisan à l'Ukraine, malgré les appels de certains républicains à réduire le financement. Il a également souligné l'urgence d'entamer une partie de la reconstruction, notamment en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, les routes, les écoles et les logements, et a indiqué que l'Ukraine devait accroître sa capacité à absorber les fonds. Il a indiqué qu'une étape clé serait le développement d'une assurance contre la guerre, déjà en cours avec l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) de la Banque mondiale, afin de rassurer les entreprises mondiales et de les inciter à participer à la reconstruction du pays - une entreprise dont le coût est estimé à au moins 411 milliards de dollars. En ce qui concerne la dette de plus de 20 milliards de dollars due aux détenteurs d'obligations étrangers, le ministre a déclaré qu'il n'avait pas encore entamé de négociations sur l'extension d'un moratoire de deux ans sur la dette, convenu en août. "Il est nécessaire de protéger la fiabilité des marchés pour la reconstruction future", a-t-il déclaré. "Nous aurons le temps de trouver une solution". Selon M. Marchenko, les pays donateurs sont également plus ouverts qu'il y a six mois à l'idée d'utiliser les avoirs gelés de la Russie pour financer la reconstruction de l'Ukraine. "Nos partenaires réfléchissent à la possibilité d'utiliser les avoirs russes comme un outil nécessaire pour soutenir l'Ukraine. Ils ne veulent pas attendre la fin de la guerre, ils veulent trouver une solution plus rapidement", a-t-il déclaré. M. Marchenko a déclaré que des fonctionnaires du Trésor américain lui avaient dit que les États-Unis possédaient peu d'actifs russes, mais que la question était plus préoccupante au Japon, en Suisse et dans les pays de l'UE. Il a ajouté que les représentants du G7 lui avaient dit qu'ils étaient largement favorables à la recherche d'un moyen d'utiliser les avoirs russes, mais qu'ils devaient encore trouver une solution juridique à "une question très compliquée". Samedi, la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde, lors d'une interview accordée à CNN, contre les contraintes juridiques liées à l'utilisation des avoirs russes gelés pour payer les dommages causés à l'Ukraine. M. Marchenko a également déclaré que des discussions intenses sur la stabilité financière avaient eu lieu au cours des réunions de la semaine après l'effondrement de deux banques américaines et d'une banque suisse le mois dernier, mais qu'il ne voyait aucun signe de retombées sur le secteur bancaire ukrainien.