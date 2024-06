Dans une campagne électorale dominée par les partisans de la ligne dure, Massoud Pezeshkian, candidat à l'élection présidentielle iranienne, se présente comme un modéré, favorable aux droits des femmes, à l'accroissement des libertés sociales, à une détente prudente avec l'Occident et aux réformes économiques.

Pezeshkian a battu de justesse Saeed Jalili, un partisan de la ligne dure, pour la première place lors du premier tour de vendredi, mais les deux hommes seront confrontés à un second tour le 5 juillet, car Pezeshkian n'a pas obtenu la majorité de 50 % plus une voix des suffrages exprimés, nécessaire pour l'emporter haut la main.

M. Pezeshkian, chirurgien cardiaque de 69 ans, législateur et ancien ministre de la santé, était opposé à des candidats qui reflètent davantage la position farouchement anti-occidentale du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui est le décideur suprême du pays.

Pourtant, le doux Pezeshkian a remporté de justesse le scrutin de vendredi et s'est qualifié pour le second tour de l'élection visant à désigner le successeur d'Ebrahim Raisi, qui a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère en mai.

Ses chances dépendent de sa capacité à attirer les votes des partisans de l'actuel président du parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, qui a terminé troisième au premier tour, et à encourager une population jeune et désabusée, avide de changement mais désenchantée par la crise politique, sociale et économique du pays, à voter à nouveau pour lui lors du second tour.

Bien qu'il prône des réformes, M. Pezeshkian est fidèle au régime théocratique de l'Iran et n'a pas l'intention d'affronter les puissants faucons de la sécurité et les dirigeants religieux.

Ses opinions contrastent avec celles de M. Raisi, un protégé de M. Khamenei qui a renforcé l'application d'une loi limitant la tenue vestimentaire des femmes et a adopté une position ferme dans les négociations, aujourd'hui moribondes, avec les grandes puissances en vue de relancer l'accord nucléaire de 2015.

La campagne électorale de M. Pezeshkian a pris de l'ampleur lorsqu'il a été soutenu par les réformistes, menés par l'ancien président Mohammad Khatami, et lorsqu'il a nommé l'ancien ministre des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, une figure clé dans l'élaboration de l'accord nucléaire, en tant que conseiller en politique étrangère.

Faisant implicitement référence à la nomination de M. Zarif, que les partisans de la ligne dure accusent d'avoir vendu l'Iran pour parvenir à l'accord, M. Khamenei a déclaré ce mardi : "Quiconque est attaché à l'Amérique ne sera pas un bon collègue pour vous".

En 2018, le président américain de l'époque, Donald Trump, a abandonné le pacte et réimposé des sanctions à l'Iran, le qualifiant d'"horrible accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être conclu". Sa décision a incité Téhéran à violer progressivement les limites nucléaires de l'accord.

Si M. Pezeshkian l'emporte, cela gênera les partisans de la ligne dure iraniens qui s'opposent à la relance du pacte.

Toutefois, dans le cadre du double système iranien du clergé et de la république, le pouvoir de définir les politiques clés de l'État, y compris les affaires étrangères et nucléaires, revient en fin de compte à Khamenei.

Par conséquent, de nombreux électeurs sont sceptiques quant à la capacité de M. Pezeshkian à tenir ses promesses de campagne.

"Le pouvoir de M. Pezeshkian en tant que président de respecter ses promesses de campagne est nul", a déclaré Sholeh Mousavi, une enseignante de 32 ans à Téhéran, avant le premier tour de scrutin de vendredi.

"Je veux des réformes, mais Pezeshkian ne peut pas améliorer la situation. Je ne voterai pas. "

M. Pezeshkian, le seul modéré parmi les six candidats dont la candidature a été approuvée par un organisme de surveillance de la ligne dure, s'est engagé à promouvoir une politique étrangère pragmatique et à atténuer les tensions nucléaires avec l'Occident. Deux candidats de la ligne dure se sont retirés.

UN CRITIQUE FIDÈLE À KHAMENEI

Dans le même temps, M. Pezeshkian a promis, lors de débats télévisés et d'interviews, de ne pas contester les politiques de M. Khamenei, ce qui, selon les analystes, risque d'aliéner davantage la classe moyenne urbaine et les jeunes électeurs. Ces groupes ne cherchent plus à obtenir de simples réformes et contestent désormais directement la République islamique dans son ensemble.

En tant que législateur depuis 2008, M. Pezeshkian, qui appartient à la minorité ethnique azérie et soutient les droits des minorités ethniques, a critiqué la répression de la dissidence politique et sociale par l'establishment clérical.

En 2022, M. Pezeshkian a demandé aux autorités des éclaircissements sur la mort de Mahsa Amini, une femme décédée en détention après avoir été arrêtée pour avoir prétendument violé une loi restreignant la tenue vestimentaire des femmes. Sa mort a déclenché des mois de troubles dans tout le pays.

Mais lors d'une réunion de l'université de Téhéran au début du mois, en réponse à une question sur les étudiants emprisonnés pour des accusations liées aux manifestations antigouvernementales, M. Pezeshkian a déclaré que "les prisonniers politiques ne sont pas de mon ressort, et si je veux faire quelque chose, je n'ai pas l'autorité".

Pendant la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, M. Pezeshkian, qui a été à la fois combattant et médecin, a été chargé de déployer des équipes médicales sur les lignes de front.

Il a été ministre de la santé de 2001 à 2005, pendant le second mandat de Khatami.

Pezeshkian a perdu sa femme et l'un de ses enfants dans un accident de voiture en 1994. Il a élevé seul les deux fils et la fille qui lui ont survécu, choisissant de ne jamais se remarier.