Les marchés semblent avoir écarté la réunion de la Réserve fédérale du mois prochain en la considérant comme une réunion interrompue, en faveur d'une remise en question de la hausse des taux d'intérêt en novembre - mais le mois prochain pourrait être la clé pour enfin débloquer la fin du cycle de resserrement.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a été presque brusque dans sa réaffirmation de l'engagement anti-inflationniste de la banque centrale lors du symposium annuel de Jackson Hole vendredi. En l'absence d'un nouveau tournant politique significatif, son acharnement sur la tâche à accomplir a finalement semblé faire mouche.

Après quelques semaines tendues de réévaluation des prix - alors que l'économie américaine s'est de nouveau accélérée en juillet et a forcé une réévaluation de la viabilité à long terme du nouveau régime de taux d'intérêt plus élevés - les opérateurs semblent finalement être d'accord avec ce que les décideurs politiques ont dit depuis juin : il y a encore une hausse à venir.

Pour la première fois depuis l'effondrement de la SVB et la crise des banques régionales au début du mois de mars, les marchés à terme ont brièvement évolué cette semaine pour montrer qu'il y avait 60 % de chances que les taux directeurs augmentent à nouveau pour atteindre la fourchette de 5,50 à 5,75 % d'ici la réunion de la Fed du 1er novembre.

Bien qu'il s'agisse d'un festin en perpétuel mouvement - et que la "dépendance aux données" de la situation ait été illustrée par un recul rapide de ce taux implicite après les rapports de mardi sur la baisse de la confiance des consommateurs et des offres d'emploi - cela montre que les marchés sont beaucoup plus en phase avec la pensée de la Fed sur son "taux terminal" maximum.

Depuis le début de l'année, à l'exception de six semaines, le "point médian" - tiré de la fourchette des projections de taux de fin d'année des responsables politiques de la Fed chaque trimestre - a indiqué un taux pour la fin de l'année 2023 supérieur à celui des taux à terme de la Fed.

NE VOUS BATTEZ PAS...

Ce raisonnement a bien sûr été embrouillé par les bouleversements bancaires du mois de mars, qui ont suggéré à beaucoup à l'époque que les effets décalés d'une année de hausse des taux de la Fed sur le crédit frappaient déjà durement les banques par le biais du stress bancaire. Mais même si la création de crédit a en effet fortement ralenti, la baisse de l'inflation, le resserrement persistant des marchés du travail et la hausse des salaires réels ont néanmoins soutenu la demande.

À tel point que l'estimation en temps réel GDPNow de la Fed d'Atlanta concernant la croissance économique américaine réelle corrigée de l'inflation pour le trimestre en cours s'est accélérée pour atteindre 5,9 % la semaine dernière - son niveau le plus élevé depuis janvier de l'année dernière et quelque 9 % en termes nominaux, malgré le resserrement de plus de 500 points de base de la Fed dans l'intervalle.

Il est impressionnant de constater que les responsables de la Fed n'ont jamais réduit la projection médiane pour la fin de l'année durant tous les doutes du marché au printemps - après l'avoir seulement augmentée d'un demi-point à 5,6 % lorsque la crise s'est déclenchée en mars. Le suivi de cette projection, plutôt que des contrats à terme sur les taux directeurs plus hésitants, se serait avéré un meilleur guide pour l'évolution des mois suivants et pour le marasme de l'été sur les marchés obligataires et boursiers.

Mais parce que les investisseurs supposent que la Fed voudra voir encore deux mois de rapports économiques avant de décider si elle a déjà fait le nécessaire ou non, les contrats à terme supposent maintenant que toute nouvelle décision interviendra le 1er novembre et non lors de la réunion du 20 septembre - qui semble être mise de côté dans l'esprit des investisseurs comme une "pause" au cours de laquelle la Fed s'arrêtera pour prendre connaissance de données supplémentaires.

Et pourtant, la réunion de septembre pourrait bien être la "grande révélation" puisqu'elle verra la publication de la mise à jour du "dot plot" de la Fed, qui montrera probablement à quel moment le cycle atteindra son point culminant.

Compte tenu de la précision de la Fed jusqu'à présent cette année dans l'analyse de la trajectoire et de sa confiance dans la résilience économique au printemps, cette prévision ne manquera pas d'être percutante.

Le statu quo confirme l'image coagulante - une nouvelle hausse du point médian pourrait en anticiper deux autres pour clôturer l'année, ce qui permettrait d'envisager soudainement un taux de 6 %.

Et compte tenu de toute l'angoisse du marché obligataire de ce mois concernant les taux "plus élevés pour longtemps", l'hypothèse médiane actuelle de la Fed d'une baisse de 130 points de base du taux directeur à 4,3 % jusqu'en 2024 pourrait également être révisée en profondeur pour montrer une baisse moins prononcée, voire inexistante.

ACCIDENT OU DESSEIN ?

La Fed, telle une voyante, a-t-elle enfin réussi à faire manger le marché dans sa main ? Ou bien est-elle tout simplement douée pour se deviner elle-même et fondamentalement chanceuse en ce qui concerne l'économie réelle ?

Andrew Foerster et Zinnia Martinez, chercheurs à la Fed de San Francisco, ont démontré la semaine dernière que les désaccords entre les décideurs politiques de la Fed - qui avaient diminué après 2010 et étaient négligeables pendant la pandémie - sont de nouveau à la hausse, car les opinions sur la force sous-jacente de l'économie et la rigidité de l'inflation s'élargissent.

En développant un "indice de désaccord" basé sur la dispersion des prévisions de taux dans les mises à jour trimestrielles de la Fed, ils montrent un éventail plus large de points de vue au-delà de l'année en cours, mais clairement en hausse sur les horizons d'un et deux ans.

La clarté et la certitude sont donc moins limpides qu'il n'y paraît.

Quant à savoir si la Fed guide tout le monde vers un endroit sûr et heureux, les sceptiques continuent de parler d'"atterrissage en douceur".

"Les cycles économiques sont dynamiques et le fait d'éviter une récession cette année ne renforce pas, en soi, la confiance en une longue expansion", ont déclaré Bruce Kasman et Joseph Lupton, économistes chez JPMorgan, lors d'une analyse approfondie cette semaine.

Les économistes de JPM ont déclaré qu'il n'y avait pas de précédent historique d'expansion économique soutenue après un resserrement important et synchronisé dans les économies développées - bien qu'il y ait eu trois épisodes depuis 1960 dans lesquels la croissance américaine a été soutenue pendant trois ans ou plus après une campagne singulière d'augmentation de la Fed d'au moins 2,5 points de pourcentage.

Pour que les États-Unis imitent ces succès passés, concluent-ils, l'embauche des entreprises doit continuer à se maintenir face au ralentissement des bénéfices, la Fed doit être prête à assouplir sa politique dans les six mois suivant le dernier relèvement - ce qui semble désormais peu probable - et une nouvelle impulsion de croissance du côté de l'offre est probablement nécessaire pour donner un coup de pouce.

Pas de tour de piste pour l'instant.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.