Kevin McCarthy a gagné ses galons de président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, mercredi, en surmontant l'opposition farouche de la ligne dure pour adopter un projet de loi sur le plafond de la dette contenant des limites aux dépenses fédérales que le président Joe Biden s'était engagé à ne pas respecter pendant des mois.

Six mois après avoir subi 15 votes humiliants pour être élu président de la Chambre des représentants, M. McCarthy s'est montré capable d'entraîner M. Biden dans des négociations sur les dépenses et d'autres priorités républicaines, puis de rassembler les deux tiers de sa majorité républicaine à la Chambre des représentants, qui est souvent très divisée, pour adopter une législation bipartisane.

"Ce n'est pas la façon dont vous commencez qui compte, c'est la façon dont vous finissez", a déclaré M. McCarthy aux journalistes après le vote, répétant l'un des commentaires qu'il avait formulés le soir de janvier où il avait finalement été confirmé dans ses fonctions de président de la Chambre. La Chambre des représentants a approuvé par 314 voix contre 117 le projet de loi qui relève le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars en échange d'une réduction des dépenses discrétionnaires non militaires et d'un durcissement des conditions d'emploi dans les programmes d'aide.

La victoire de M. McCarthy n'en a pas moins été douloureuse. Le projet de loi a obtenu 165 voix des démocrates, soit plus que les 149 voix des membres du propre parti républicain de M. McCarthy.

Le projet de loi est maintenant soumis au Sénat, contrôlé de justesse par les démocrates, qui doit l'adopter et le déposer sur le bureau de M. Biden avant le 5 juin afin d'éviter un défaut de paiement des États-Unis qui aurait des conséquences désastreuses.

Le représentant républicain Dusty Johnson, un allié de M. McCarthy qui a participé à l'élaboration de la loi républicaine sur le plafond de la dette et qui a soutenu le président du Parlement lors des négociations, a déclaré que le vote avait prouvé que les prédictions des démocrates selon lesquelles le Californien de 58 ans n'aurait que peu de chances de maintenir la cohésion de son groupe parlementaire étaient fausses.

"Ils disaient qu'il ne deviendrait jamais speaker, et bien sûr, ils avaient tort. Ils disaient qu'il ne serait jamais capable de gérer efficacement les débats et nous n'avons pas eu un seul projet de loi qui ait échoué", a déclaré M. Johnson lors d'une interview. "Ils ont dit qu'il ne serait pas capable de conclure un accord avec le président, et ils se sont trompés sur ce point.

M. McCarthy a jusqu'à présent réussi à faire passer le projet de loi sans s'attirer les attaques verbales directes de l'ancien président Donald Trump, qui a exhorté les républicains à faire pression pour un défaut de paiement s'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir des concessions suffisantes de la part des démocrates.

M. Trump, qui cherche à revenir à la Maison-Blanche en 2024, avait critiqué le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, pour avoir accepté de relever le plafond de la dette au cours de la première année de mandat de M. Biden. M. McConnell est resté largement en retrait lors de ces discussions, qui ont commencé à avancer après que M. Biden a accepté des négociations en tête-à-tête le 9 mai.

Le fait d'éviter l'ire de M. Trump semble avoir protégé la position de M. McCarthy auprès des électeurs républicains au niveau national, dont 44 % ont déclaré dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai qu'ils approuvaient son travail, ce qui est nettement plus élevé que le taux d'approbation de M. McConnell, qui s'élève à 29 %.

Le projet de loi approuvé par la Chambre des représentants mercredi suspendrait la limite de la dette - ce qui signifie essentiellement qu'elle ne s'applique plus - jusqu'au 1er janvier 2025. Cela ouvre la voie à une nouvelle épreuve de force dans les semaines qui suivront l'élection présidentielle de 2024.

GAMBIT D'AVRIL

Les parlementaires et les analystes républicains estiment que le coup de maître de M. McCarthy pour amener M. Biden à la table des négociations a été sa décision de présenter un projet de loi sur le plafond de la dette et de le faire adopter en avril avec le seul soutien des membres de son propre parti.

Jusqu'alors, Joe Biden avait refusé les demandes de M. McCarthy de négocier sur le plafond de la dette, insistant pour que les républicains de la Chambre adoptent leur propre budget pour l'exercice 2024 comme condition préalable aux négociations sur les dépenses.

Mais en adoptant la mesure du mois d'avril, les républicains de la Chambre sont devenus le seul organe de Washington à avoir agi pour relever le plafond de la dette.

"Une fois que la Chambre a adopté un projet de loi, l'absence de négociations était clairement intenable", a déclaré Rohit Kumar, ancien haut conseiller du chef des républicains du Sénat, Mitch McConnell, aujourd'hui codirecteur du bureau national des impôts de PwC à Washington.

La Maison Blanche, pour sa part, affirme que les discussions entre Biden et McCarthy n'étaient pas des négociations sur le plafond de la dette.

"Le plafond de la dette devait être relevé, et il devait l'être pour une longue période", a déclaré Shalanda Young, directrice du budget de la Maison Blanche, lors d'une conférence de presse mardi. "Vous voyez que ce projet de loi relève le plafond de la dette jusqu'en 2025. Vous pouvez appeler cela une négociation, j'appelle cela une déclaration".

Les républicains de la Chambre des représentants estiment que M. McCarthy a réussi en tant que président de la Chambre grâce à son style de leadership inclusif, cultivant le soutien de la majorité des membres du groupe parlementaire en travaillant avec les principaux groupes parlementaires, connus sous le nom de "Cinq familles", en référence aux clans du crime organisé du film "Le Parrain".

Le président McCarthy a fait un travail incroyable", a déclaré la représentante Marjorie Taylor Greene, membre du groupe républicain intransigeant "Freedom Caucus" de la Chambre des représentants. "Je pense qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il défie les pronostics et les attentes des gens.

M. McCarthy a également étendu son influence grâce à des amis de confiance et des associés de longue date, tels que les représentants Patrick McHenry et Garret Graves, qui sont devenus ses principaux négociateurs avec la Maison-Blanche.

UNE MENACE POTENTIELLE

Mais McCarthy n'est pas tout à fait sorti d'affaire. Après s'être attiré les foudres des conservateurs les plus intransigeants, qui ont qualifié le projet de loi de compromis de trahison, il risque d'être évincé par n'importe quel député.

L'une des conditions qu'il a acceptées en janvier pour obtenir le poste de président était de permettre à n'importe quel membre de demander une "motion de vacance de la présidence", c'est-à-dire un vote sur la destitution du président.

Les principaux membres du Freedom Caucus ont déclaré qu'ils envisageraient les prochaines étapes dans les semaines à venir.

L'un d'entre eux, Ralph Norman, a déclaré que M. McCarthy aurait dû forcer les démocrates à accepter le projet de loi adopté par la Chambre des représentants.

"Je pense que cela l'affaiblit. Je ne sais pas si c'est permanent ou temporaire", a déclaré M. Norman.

Mais M. Norman a déclaré qu'il ne soutiendrait pas un effort immédiat pour évincer M. McCarthy de son poste de président, ajoutant : "Menacer de l'évincer maintenant, ce n'est pas correct".

Une menace similaire avait provoqué la démission de l'ancien président de la Chambre des représentants, John Boehner, en 2015.

"C'est là que la lune de miel peut définitivement prendre fin", a déclaré le stratège républicain Ron Bonjean, un ancien collaborateur de l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert.

Interrogé cette semaine pour savoir s'il comptait conserver son poste de président de la Chambre, M. McCarthy a répondu à un journaliste : "Qu'en pensez-vous ? Vous me posez la question en temps utile, et je reste debout".

Ses alliés affirment qu'ils le défendront contre toute menace potentielle à son poste.

"Nous devrons faire face à la politique interne d'une lutte acharnée. Les esprits sont échauffés et les émotions sont à vif en ce moment. Mais nous y ferons face", a déclaré à Reuters Kelly Armstrong, conseiller de M. McCarthy.