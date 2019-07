Le moment de vérité approche, souligne Unigestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La saison des résultats des entreprises pour le deuxième trimestre de 2019 a débuté et passera à la vitesse supérieure au cours des deux prochaines semaines, rappelle Unigestion. Après un revirement important de la politique monétaire et des risques géopolitiques persistants, tels qu'une guerre commerciale et des tensions avec l'Iran, les investisseurs semblent avoir une évaluation plutôt modérée des résultats, observe la société de gestion.Depuis moins d'un an, l'ambiance a radicalement changé, lorsque la croissance globale du bénéfice par action (BPA) des entreprises du S & P 500 était de 27 % (en glissement annuel), dépassant ainsi des attentes déjà élevées.Malgré la morosité actuelle, avec le recul des "BPA" des entreprises américaines, cette saison des résultats est une période importante à suivre, et Unigestion surveille de près ce moment de vérité afin d'affiner sa vue sur l'économie globale et les rendements futures des actifs.