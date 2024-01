Le rendement des obligations indiennes de référence à 10 ans pourrait baisser d'environ 50 points de base en 2024, et c'est un moment "opportun" pour augmenter le risque de duration, a déclaré Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe chez DSP Mutual Fund.

"Les investisseurs en titres à revenu fixe devraient augmenter la durée de leur dette en 2024, car c'est le meilleur moment pour le faire", a déclaré M. Yadav. La société gère des actifs d'une valeur de 440 milliards de roupies (5,29 milliards de dollars) pour le compte de l'entreprise.

"C'est probablement aussi le moment idéal pour tous les investisseurs, quelle que soit leur propension au risque, d'augmenter le risque de leur dette dans la partie supérieure de leur zone de confort".

M. Yadav a recommandé aux investisseurs ayant une plus grande propension au risque d'acheter des titres d'une durée de sept ans ou plus, et s'attend à ce que le rendement à 10 ans atteigne 6,70 %-6,75 %, grâce à la forte demande et aux baisses de taux de la Réserve fédérale américaine et de la Banque de réserve indienne.

Le rendement à 10 ans était de 7,22 % jeudi, après avoir atteint un plancher de 7,15 % à la mi-décembre.

Dans le scénario actuel, le risque de duration présente un meilleur potentiel de rendement que le risque de crédit, a déclaré M. Yadav.

"Le risque que les rendements obligataires augmentent par rapport aux niveaux actuels est faible, et le pire qui puisse arriver est qu'ils stagnent à ces niveaux. Même dans ce cas, vous obtiendrez de beaux rendements bien supérieurs à 7 % en un an."

Outre les attentes habituelles d'une politique monétaire accommodante, la demande locale devrait également être robuste grâce à la croissance de la base de dépôts des banques, tandis que les actifs sous gestion des assureurs et des fonds de pension pourraient dépasser l'offre, a déclaré M. Yadav.

Il s'attend également à ce que l'afflux de capitaux étrangers se poursuive sur l'ensemble de la courbe, en raison de l'inclusion des obligations indiennes dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan.

"Avec des risques d'inflation et de change plus faibles, nous entrons peut-être dans l'une des années les plus optimistes pour les marchés de la dette".

(1 $ = 83,2197 roupies indiennes)