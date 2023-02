Le "moment historique" du Mexique pour le logement a besoin d'une aide financière - étude

"L'idée est maintenant de se concentrer sur les 20 %, 30 % les plus pauvres de la population mexicaine", a déclaré à Reuters Albert Saiz, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui a dirigé l'étude, avant sa publication.

Pour atteindre les Mexicains les plus pauvres, les logements urbains doivent devenir trois à quatre fois plus denses que les niveaux actuels pour répondre à l'augmentation de la demande, affirment Saiz et ses collègues chercheurs du MIT dans l'étude.

Cela nécessiterait une initiative multisectorielle s'attaquant à l'offre, y compris des subventions gouvernementales pour les nouveaux développements en coordination avec le secteur privé, a déclaré M. Sainz.

"Le secteur privé est nécessaire pour atteindre les 20 % les plus pauvres", a déclaré M. Saiz, en préconisant une coopération avec les gouvernements et les promoteurs locaux, les groupes à but non lucratif ou même l'utilisation de parcelles communales connues sous le nom d'ejidos pour accroître l'accès au logement.

Les gouvernements locaux ont également un rôle proactif à jouer en planifiant la croissance et en développant les services publics, ont déclaré les chercheurs. À Mexico, l'accès à l'eau a entraîné des tensions croissantes entre les communautés établies de longue date et les nouveaux développements.

Au Mexique, où l'accès au crédit est faible et où de nombreux travailleurs sont en dehors de l'économie formelle, le financement du logement reste faible et beaucoup se tournent vers l'auto-construction.

Environ six nouvelles constructions sur dix au Mexique sont construites par les propriétaires, selon l'étude, soutenue par la startup colombienne La Haus. Les données gouvernementales sur le logement sont rares.

Les politiques mexicaines en matière de logement public, qui ont ciblé la classe moyenne par le biais de la souscription de prêts, peuvent aller plus loin dans l'élargissement de l'accès au logement en déplaçant ou en augmentant les subventions directes vers la tranche de revenus la plus faible, affirme M. Sainz.

"Il s'agit d'un moment historique pour le Mexique", a déclaré M. Saiz, soulignant l'augmentation de la demande de logements dans le contexte de la croissance démographique et d'un boom prévu du nearshoring, ou des entreprises qui déplacent leurs opérations plus près de chez elles.

"S'il y a une stabilité politique et un peu de consensus entre les parties, cela peut se faire".