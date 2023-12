Les Néo-Zélandais ont été parmi les premiers au monde à célébrer l'arrivée de 2024 avec un feu d'artifice à Auckland lundi. Les feux d'artifice ont illuminé le ciel nocturne nuageux et ont été accompagnés d'un spectacle de lumière laser et d'animation.

Voici comment d'autres lieux et personnes dans le monde ont fait leurs adieux à 2023 et accueilli la nouvelle année.

SYDNEY - Sydney a salué 2024 avec un feu d'artifice éblouissant composé de pièces pyrotechniques argentées et dorées pour marquer le 50e anniversaire de son célèbre opéra.

VLADIMIR POUTINE - Le président russe Vladimir Poutine, qui doit être élu en mars, n'a fait qu'une brève allusion à la guerre en Ukraine dans son discours du Nouvel An, saluant ses soldats comme des héros, mais mettant surtout l'accent sur l'unité et la détermination commune.

XI JINPING - Le président chinois Xi Jinping, s'exprimant dimanche dans un discours télévisé à l'occasion du Nouvel An, a déclaré que le pays consoliderait et renforcerait la tendance positive de sa reprise économique en 2024, et soutiendrait le développement économique à long terme grâce à des réformes plus approfondies.

KIM JONG UN - La Corée du Nord a promis de lancer trois nouveaux satellites d'espionnage, de construire des drones militaires et de renforcer son arsenal nucléaire en 2024, alors que le dirigeant Kim Jong Un a déclaré que la politique américaine rendait la guerre inévitable, ont rapporté les médias d'Etat dimanche.

PAPE FRANCIS - Lors de la prière dominicale au Vatican, le pape François a déclaré : "Je souhaite à tous une fin pacifique : "Je souhaite à tous une fin d'année paisible et n'oubliez pas de prier pour moi".