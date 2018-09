Le monde de demain ne se limitera pas aux robots

Investir en suivant de près les indices comporte des risques



Quand on investit dans de grands indices pondérés en fonction de la capitalisation du marché, on opte pour les entreprises et les secteurs qui sont alors le plus sous le feu des projecteurs des marchés. Par exemple, le MSCI Europe se compose actuellement à 20 % de valeurs financières et à 8 % de titres pétroliers et gaziers. « Les investisseurs doivent se demander s’ils souhaitent réellement prendre des risques si importants ou s’ils préfèrent investir indépendamment d’un indice », explique Alexander Roose, Head of International Equities chez Degroof Petercam AM. « Une possibilité est de regarder l’horizon et d’analyser quels bouleversements sociétaux et quelles mégatendances se profilent, puis de se demander quels sont les secteurs et entreprises qui en profitent. Il ne faut jamais oublier que les réussites d’aujourd’hui ne seront pas forcément celles de demain. »



Sept d’un coup



L’équipe d’experts de Degroof Petercam AM a réalisé une étude sur la façon dont les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et l’environnement se développent, autrement dit pour savoir quels processus de transformation jalonnent le chemin menant à la société 5.0. Ils ont identifié les thèmes d’investissement suivants, qui, selon eux, gagneront encore en importance : les nanotechnologies, l’environnement, le bien-être, la génération Z, l’e-society, l’industrie 4.0 et la sécurité, rassemblés sous l’acronyme NEWGEMS, basé sur la première lettre des termes anglais.



Ce qui sonne comme le nom d’une app est en réalité une stratégie d’investissement multithématique appliquée dans le portefeuille d’actions mondiales DPAM Invest B Equities NEWGEMS Sustainable. Quirien Lemey, de l’équipe de gestion des actions internationales, explique : « Le NEWGEMS exploite un large potentiel de performances de modèles d’entreprise innovants et de rupture, bien au-delà du domaine de la “robotique”, tout en assurant, avec 70 à 80 valeurs de portefeuille, une diversification mondiale. Le processus d’investissement est intégré dans un screening systématique de la durabilité appliqué indépendamment de la stratégie chez Degroof Petercam AM. L’utilité du filtrage en fonction des critères ESG n’est pas uniquement de minimiser les risques que peut engendrer le comportement controversé de certaines entreprises. Au contraire, les aspects environnementaux, sociaux et de la gouvernance offrent des opportunités qu’il convient d’identifier et d’exploiter de manière ciblée. »



Lors de la sélection de titres individuels, le gestionnaire du fonds favorise les entreprises de taille moyenne, qui sont souvent plus innovantes que les grandes. Nombreux sont les thèmes qui déterminent l’avenir sans pour autant émaner de sociétés établies. Lorsqu’il est convaincu d’un potentiel innovant ou de rupture, Quirien Lemey investit également dans de grands noms d’un secteur, comme Sony.



En bonne position pour l’avenir



Le groupe électronique japonais profite du regain de force de l’industrie musicale et du gaming, un des secteurs ayant connu la plus forte croissance ces dernières années. Tous deux connaissent un développement révolutionnaire dans la distribution des marchandises, à savoir le téléchargement, qui permet d’augmenter les marges bénéficiaires de 30 à 50 % par rapport aux ventes en rayons. Dans le secteur de l’e-sport aussi, Sony est fortement impliquée dans les compétitions sportives de jeux par ordinateur. La hausse de la demande repose surtout sur la génération Z, c’est-à-dire les jeunes nés après l’an 2000, qui assurent dans ce secteur en expansion un taux de croissance à deux chiffres.



Un exemple du secteur de la nanotechnologie est le producteur néerlandais de puces informatiques ASML. L’objectif de la nanotechnologie est de fabriquer des appareils techniques de plus grande précision ou de taille particulièrement réduite. L’entreprise est en effet capable de développer des puces informatiques toujours plus petites et plus puissantes, car elle les bombarde d’un faisceau d’électrons. ASML est actuellement la seule société européenne capable de poursuivre le développement de cette technologie.



À l’ère de la révolution numérique, le thème de la cybersécurité gagne également en importance à toute vitesse. Les hackers et les virus ne sont pas le seul danger auquel les systèmes informatiques et les réseaux des entreprises sont exposés à l’échelle mondiale. Les fluctuations naturelles de la main-d’œuvre sont régulièrement source de failles de sécurité, par exemple lorsque des comptes e-mail ou des identifiants ne sont pas supprimés en temps voulu. La société américaine CyberArk conseille à cet effet les entreprises sur tous les thèmes liés la sécurité numérique et à la prévention de l’utilisation frauduleuse de données.



NEWGEMS – Sept thèmes de l’investissement du futur et leurs sous-thèmes



