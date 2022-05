Le monde des crypto-monnaies se stabilise, le bitcoin se redresse après la chute du stablecoin

Les crypto-monnaies se sont stabilisées vendredi, le bitcoin récupérant d'un plus bas de 16 mois après une semaine volatile dominée par l'effondrement de la valeur de TerraUSD, un soi-disant stablecoin.

Les actifs cryptographiques ont été emportés par la vente généralisée d'investissements risqués en raison des craintes d'une inflation élevée et d'une hausse des taux d'intérêt. Mais les marchés financiers plus larges ont jusqu'à présent vu peu d'effet d'entraînement du crash des cryptomonnaies.

"La crypto est encore minuscule et l'intégration de la crypto dans les marchés financiers plus larges est encore infiniment petite", a déclaré James Malcolm, responsable de la stratégie FX chez UBS.

L'agence de notation Fitch a déclaré dans une note jeudi que les liens faibles avec les marchés financiers réglementés limiteront le potentiel de la volatilité du marché des crypto à provoquer une instabilité financière plus large.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie en valeur de marché, a augmenté de 3,5% à 29 884 $, rebondissant d'un plus bas de décembre 2020 de 25 400 $ qu'il a atteint jeudi.

Mais malgré un sommet d'un peu moins de 31 000 $ vendredi, le bitcoin reste bien en deçà des niveaux de la semaine précédente d'environ 40 000 $ et, à moins d'un énorme rallye en fin de semaine, il est en passe de subir une septième perte hebdomadaire consécutive.

Barry Bannister, stratège en chef des actions chez Stifel, a déclaré que le bitcoin pouvait encore baisser jusqu'à environ 15 000 $.

"Le bitcoin est également sensible au PIB, car le bitcoin chute lorsque l'indice PMI manufacturier baisse, comme nous le prévoyons (au troisième trimestre 2022), ce qui indique qu'une dernière chute capitularde du bitcoin est peut-être encore à venir", a-t-il ajouté.

L'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, a également gagné, grimpant de 5,8 % à 2 068 $.

Tether, le plus grand stablecoin dont les développeurs disent qu'il est soutenu par des actifs en dollars, est revenu à 1 $, après être tombé à 95 cents jeudi.

TerraUSD, cependant, le stablecoin qui est également censé être rattaché au dollar, a continué à languir, à 11 cents, selon le traqueur de données CoinGecko. Il est resté désarrimé de la monnaie américaine depuis le 9 mai.

La capitalisation boursière globale du secteur de la crypto a augmenté de 5,6 % pour atteindre 1,4 billion de dollars vendredi, selon les données de CoinGecko.

AU-DELÀ DU BITCOIN

Les actions liées aux crypto-monnaies ont pris un coup avec l'effondrement du marché, mais vendredi, le courtier Coinbase a augmenté de 23% à 72,12 $, bien qu'il soit toujours en baisse de 30% sur la semaine.

En Asie, Huobi Technology et BC Technology Group, cotés à Hong Kong, qui exploitent des plateformes de négociation et d'autres services de crypto-monnaie, ont connu des baisses hebdomadaires de plus de 20 %.

Les ventes ont réduit de moitié environ la valeur marchande mondiale des cryptomonnaies depuis novembre, mais le repli s'est transformé en panique au cours des dernières séances avec un resserrement sur les stablecoins.

Les stablecoins sont des jetons rattachés à la valeur d'actifs traditionnels, souvent le dollar américain, et sont le principal moyen de déplacer de l'argent entre cryptomonnaies ou de convertir des soldes en argent fiat.

Les marchés des cryptomonnaies ont été secoués cette semaine par l'effondrement de TerraUSD (UST), qui a rompu son ancrage 1:1 au dollar.

Le mécanisme de stabilité complexe de la pièce, qui impliquait un équilibrage avec une cryptomonnaie flottante appelée Luna, a cessé de fonctionner lorsque Luna a plongé près de zéro.

"Pour ces types de pièces stables, le marché doit avoir confiance dans le fait que l'émetteur détient suffisamment d'actifs liquides qu'il serait en mesure de vendre en cas de stress du marché", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note de recherche.

La société d'exploitation d'un autre stablecoin appelé Tether a déclaré qu'elle disposait des actifs nécessaires sous forme de bons du Trésor, de liquidités, d'obligations de sociétés et d'autres produits du marché monétaire.

Mais les monnaies stables sont susceptibles d'être mises à l'épreuve si les traders continuent à vendre, et les analystes craignent que le stress ne se répercute sur les marchés monétaires si les liquidations sont de plus en plus nombreuses.

Fitch a déclaré que les cryptomonnaies et la finance numérique pourraient subir des "répercussions négatives importantes" si les investisseurs perdent confiance dans les stablecoins, étant donné que de nombreuses entités financières réglementées ont augmenté leur exposition au secteur ces derniers mois. (Reportage de Tom Westbrook à Singapour, Alun John à Hong Kong, Elizabeth Howcroft à Londres et Gertrude Chavez-Dreyfuss à New York ; édition de Bradley Perrett et Emelia Sithole-Matarise)