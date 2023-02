Le monde devrait se " calmer " au sujet des variantes du COVID chinois - un scientifique chinois

Un article de Gao et de ses collègues publié mercredi dans la revue médicale Lancet a montré qu'aucune nouvelle variante n'était apparue au cours des premières semaines de la récente épidémie en Chine, après que la fin de sa politique de zéro COVID ait entraîné une énorme vague de cas.

"Le monde devrait complètement se calmer de la crainte qu'il y ait de nouvelles variantes ou des variantes spéciales circulant [en Chine]", a déclaré à Reuters Gao, professeur à l'Institut de microbiologie de l'Académie chinoise des sciences et ancien chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Les variantes à l'origine des infections en Chine étaient les mêmes sous-variantes Omicron - BA.5.2 et BF.7 - que celles observées ailleurs dans le monde, a-t-il déclaré par courriel.

L'étude a analysé 413 nouveaux cas de COVID à Pékin du 14 novembre au 20 décembre 2022 et a constaté que tous étaient probablement causés par des souches existantes. Elle a constaté que 90 % des infections majoritairement acquises localement étaient dues aux deux sous-variantes susmentionnées.

Les résultats sont représentatifs de l'ensemble du pays, ont déclaré les auteurs, citant les caractéristiques de la population de Pékin et la circulation des souches COVID hautement transmissibles.

En décembre, la Chine a mis fin à plus de trois ans d'une politique stricte de " zéro COVID " impliquant des fermetures dans toute la ville, des tests de masse et une quarantaine étendue, ce qui a été suivi d'une vague d'infections à travers sa population de 1,4 milliard d'habitants.

Un éminent scientifique du gouvernement a déclaré le 21 janvier que 80 % des personnes avaient déjà été infectées et le CDC chinois a répété à plusieurs reprises au cours du mois dernier que la surveillance continue montrait qu'aucune nouvelle souche du COVID-19 n'avait été trouvée.

De nombreux pays ont mis en place des exigences de test COVID pour les voyageurs chinois à la suite de son importante épidémie, citant des inquiétudes quant à l'émergence de nouvelles variantes et un manque de données, bien que la Chine ait déclaré que ces mesures n'étaient pas justifiées.

M. Gao a déclaré que la Chine poursuivait le séquençage génomique viral à grande échelle et qu'elle identifierait toute nouvelle variante si elle apparaissait.

Il a déclaré que les cas étaient actuellement en baisse, mais "une nouvelle vague est possible à l'avenir".

L'étude financée par la Chine et publiée dans le Lancet a été menée par des chercheurs du Centre de prévention et de contrôle des maladies de Beijing, de l'Académie chinoise des sciences, du CDC et de l'Université de l'Académie chinoise des sciences.

Les auteurs ont déclaré que l'étude présentait certaines limites, notamment la décision de la Chine de mettre fin aux tests obligatoires à grande échelle.