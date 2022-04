"Le monde doit trouver 1300 Mds$" pour investir dans toutes les énergies selon JP Morgan

Le monde doit trouver 1 300 milliards de dollars d'investissements supplémentaires d'ici 2030 pour stimuler tous les types de production et d'infrastructures énergétiques, des énergies renouvelables au pétrole et au gaz, afin d'éviter une pénurie d'énergie, a déclaré la banque américaine JP Morgan dans ses premières perspectives annuelles sur l'énergie. "Notre principale conclusion est que d'ici 2030, la croissance de la demande d'énergie dépassera la croissance de l'offre d'environ 20 % sur la base des tendances actuelles, principalement sous l'impulsion des économies émergentes et de leurs efforts pour se développer et sortir leurs citoyens de la pauvreté", ont déclaré les stratèges Marko Kolanovic et Christyan Malek.

Les investissements devront porter sur tous les combustibles, y compris le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et le nucléaire, la demande de pétrole devant à elle seule augmenter d'environ 10 % d'ici à 2030 et celle de gaz de 18 %. "Tous les combustibles ne sont pas égaux et, pour la plupart (et à cet horizon), les différentes sources d'énergie ne sont pas totalement fongibles - les panneaux solaires ne peuvent pas remplacer le pétrole, nécessaire par exemple à la production industrielle de produits pétrochimiques", indique la perspective, à laquelle 30 analystes de JP Morgan ont contribué.

Cette étude contraste avec le message de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a déclaré l'année dernière qu'aucun nouvel investissement n'était nécessaire dans les combustibles fossiles. Depuis, l'AIE a précisé que ses perspectives n'étaient qu'un des scénarios proposés et a appelé l'OPEP à pomper davantage de pétrole.

"Sur une très longue échelle, toutes les sources d'énergie actuelles seront considérées comme une transition vers une source d'énergie plus sûre, plus propre et moins chère. À long terme, seule la fusion nucléaire pourrait fournir cette énergie", selon les perspectives de JP Morgan. "Jusqu'à ce que des technologies évolutives, fiables, propres et abordables soient disponibles, le monde devra travailler avec toutes les sources d'énergie actuelles - fossiles et non fossiles - et leurs inconvénients respectifs", a-t-il ajouté.

Le rapport indique que les dépenses mondiales d'utilisation finale de l'énergie devraient atteindre 9,5 % du PIB en 2022, contre une moyenne de 8,4 % pour la période 2015-2019. Une nouvelle augmentation des coûts de l'énergie entraînerait une plus grande probabilité de troubles sociétaux et un ralentissement de la transition énergétique, selon JP Morgan.