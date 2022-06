Le monde est confronté à une crise de la faim sans précédent, selon le chef des Nations Unies

"Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale sans précédent", a déclaré M. Guterres à la réunion de Berlin par vidéo. "La guerre en Ukraine a aggravé des problèmes qui couvaient depuis des années : le dérèglement climatique ; la pandémie de COVID-19 ; la reprise profondément inégale."

Plus de 460 000 personnes en Somalie, au Yémen et au Soudan du Sud sont en situation de famine selon la classification intégrée des phases de sécurité alimentaire (IPC) - une échelle utilisée par les agences de l'ONU, les organismes régionaux et les groupes d'aide pour déterminer l'insécurité alimentaire. Il s'agit de l'étape précédant une déclaration de famine dans une région.

Des millions de personnes dans 34 autres pays sont au bord de la famine, selon l'IPC.

"Il existe un risque réel que de multiples famines soient déclarées en 2022. Et 2023 pourrait être encore pire", a déclaré M. Guterres, qualifiant la faim et la famine de masse d'inacceptables au 21e siècle.

M. Guterres a déclaré qu'il ne pourrait y avoir de solution efficace à la crise que si l'Ukraine et la Russie, qui produisent environ 29 % des exportations mondiales de blé, trouvent un moyen de reprendre correctement les échanges commerciaux.

Les expéditions à partir des ports ukrainiens ont été interrompues par l'invasion de son voisin par la Russie. Moscou veut que certaines sanctions occidentales soient levées afin de pouvoir reprendre ses exportations de céréales et d'engrais.

Les Nations Unies et la Turquie tentent de négocier un accord.

M. Guterres n'a pas donné de détails sur les pourparlers, déclarant : "Les déclarations publiques pourraient nuire au succès".

Il a également demandé aux ministres présents à la réunion de Berlin de se pencher sur la crise financière que traversent les pays en développement.