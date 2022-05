Le monde n'était pas mieux placé pour lutter contre les pandémies qu'avant COVID - comité d'examen

L'absence de progrès sur des réformes telles que le financement de l'Organisation mondiale de la santé et les réglementations sanitaires internationales signifie que le monde est plus vulnérable que jamais, a déclaré dans son rapport le Groupe indépendant de préparation et de réponse aux pandémies.

Les auteurs du rapport, dirigés par l'ancienne première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf, ont reconnu certains progrès, mais ont déclaré que le processus allait beaucoup trop lentement.

"Nous avons actuellement les mêmes outils et le même système qui existaient en décembre 2019 pour répondre à une menace de pandémie. Et ces outils n'étaient tout simplement pas assez bons", a déclaré Clark aux journalistes.

"S'il y avait une nouvelle menace de pandémie cette année, l'année prochaine ou l'année suivante au moins, nous serons largement au même endroit... peut-être pire, étant donné la marge de manœuvre budgétaire étroite de nombreux pays, sinon de la plupart, en ce moment."

Le rapport publié mercredi par l'organe créé par l'Organisation mondiale de la santé intervient avant l'Assemblée mondiale de la santé de la semaine prochaine à Genève, le forum annuel de prise de décision de l'OMS, qui devrait aborder certaines des questions soulevées.

Si l'organe a salué certaines avancées, notamment la création d'un fonds distinct pour la sécurité sanitaire mondiale au sein de la Banque mondiale, il a averti que l'intérêt mondial s'émoussait et que les années nécessaires à la mise en place d'autres instruments - notamment un éventuel traité sur les pandémies, un accord international visant à améliorer la préparation - étaient trop longues.

Le groupe d'experts a appelé à une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale des Nations unies et à un conseil indépendant sur les menaces pour la santé, dirigé par des chefs d'État, afin de galvaniser une certaine action.

"Seul le leadership politique au plus haut niveau a la légitimité pour rassembler de multiples secteurs de cette manière", a déclaré Mme Sirleaf dans un communiqué.