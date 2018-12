Le monde sera plus hétérogène et moins coordonné en 2019, selon Ostrum AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'année 2019 s'inscrit dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale. " La croissance globale va ralentir en 2019, l'Asie restera néanmoins une source de croissance robuste ", note Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum AM. La croissance française et celle de la zone euro vont converger vers leur potentiel, le point haut du cycle ayant été atteint en 2017. Du côté de la BCE, aucune hausse de taux n'est à attendre. " Les Banques centrales veulent maintenir des taux longs bas pour limiter les risques sur l'activité ", souligne Philippe Waechter.Aux États-Unis, la Fed, elle, semble bien décidée à orchestrer, seule et contre tous, une remontée supplémentaire des taux, ne voulant pas voir apparaître des déséquilibres résultant de la politique menée par la Maison Blanche.Quant à l'inflation, elle semble avoir atteint un pic en octobre 2018 en raison, pour l'essentiel, du prix élevé du pétrole.Mais le prix de l'or noir a chuté et se situe désormais au-dessous ou près de ses niveaux à la même période de 2017. Sa contribution au calcul de l'inflation devrait donc chuter significativement et faire baisser de facto le coût de la vie.L'attitude moins stricte de l'administration américaine concernant les achats de pétrole iranien par la Chine et l'Inde, notamment, et la hausse de la production US ont, en effet, créé les conditions d'un repli brutal du prix du pétrole.