Le moral des PME industrielles confirme sa convalescence en avril

Zurich (awp) - Le moral des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles a poursuivi en avril son rétablissement amorcé en février. Etoffé de 1,6 point, l'indice PMI PME compilé par Raiffeisen atteint même un niveau inédit depuis 2018, souligne le rapport périodique diffusé lundi par la coopérative bancaire.

Le remplissage des carnets de commandes et l'accélération de la production laisse augurer un modeste regain sur le front de l'embauche. Les auteurs de l'étude soulignent néanmoins que de nombreuses sociétés pansent encore les plaies subies l'an dernier et mettent en garde contre toute surinterprétation du haut niveau de l'indice. Ce d'autant plus que la situation commerciale demeure nettement moins bonne qu'il y a trois ans.

La variable "délais de livraison" trahit ainsi, outre une amélioration objective de l'utilisation des capacités de production, des goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en matières premières. Les prix des métaux industriels ou du bois de base ont conséquemment pris l'ascenseur, pesant sur la rentabilité des entreprises.

La situation n'en demeure pas moins nettement plus favorable qu'au début de l'année encore, de l'avis des sondés.

jh/vj