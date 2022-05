Le moral des consommateurs américains approche de son plus bas niveau en 11 ans, les prix mensuels à l'importation restent inchangés

L'enquête de l'Université du Michigan de vendredi a montré que la détérioration du sentiment, qui, selon certains économistes, l'a poussé en territoire de récession, touchait toutes les catégories démographiques, ainsi que les affiliations géographiques et politiques. Les prix de l'essence et le marché boursier ont un poids important dans l'enquête.

Les prix de l'essence ont repris leur tendance à la hausse ce mois-ci, atteignant un record moyen de 4,432 $ le gallon vendredi, selon l'AAA. Les craintes que la Réserve fédérale doive resserrer agressivement sa politique monétaire pour faire baisser l'inflation ont déclenché une vente massive d'actions à Wall Bourse.

"Mais la confiance a été un mauvais guide pour la croissance de la consommation ces dernières années, donc nous ne lirions pas trop dans ce signal", a déclaré Michael Pearce, économiste américain senior chez Capital Economics à New York. "Ce n'est pas parce que les consommateurs n'aiment pas payer des prix plus élevés et souffrent d'une disponibilité limitée qu'ils ne font pas encore ces achats."

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a dégringolé de 9,4 % à 59,1 au début du mois, la plus faible lecture depuis août 2011. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice plongerait à 64. Cette forte baisse contraste avec l'enquête sur la confiance des consommateurs du Conference Board, dont l'indice reste bien au-dessus des planchers de la pandémie de COVID-19.

L'enquête du Conference Board met davantage l'accent sur le marché du travail, qui génère des emplois à un rythme soutenu. Les salaires augmentent également alors que les employeurs s'efforcent de combler un nombre record de 11,5 millions d'offres d'emploi à la fin du mois de mars.

L'indicateur des conditions économiques actuelles de l'enquête de l'Université du Michigan a chuté de 8,4 % pour atteindre 63,6. Il s'agit de la plus faible lecture depuis 2013, et 36 % des consommateurs ont attribué leur évaluation négative à l'inflation. Sa mesure des attentes des consommateurs a diminué de 9,9 % pour atteindre 56,3.

Les consommateurs considèrent que les conditions d'achat des biens manufacturés de longue durée sont les pires depuis que l'enquête a commencé à suivre cette série en 1978. Les économistes n'ont pas été inquiétés, car ils ont constaté que les consommateurs étaient assis sur au moins 2 000 milliards de dollars d'épargne excédentaire accumulée pendant la pandémie.

"Mais les dépenses de consommation continuent d'augmenter, et avec une épargne élevée, une faible dette des ménages et un marché de l'emploi solide, ces dépenses devraient se poursuivre jusqu'à ce que l'économie s'essouffle", a déclaré Robert Frick, économiste d'entreprise auprès de la Navy Federal Credit Union à Vienna, en Virginie.Même si les consommateurs stressent à propos des prix élevés, les prévisions d'inflation à long terme semblent bien ancrées. Les prévisions d'inflation à un an de l'enquête étaient à 5,4 % pour le troisième mois consécutif. Ses prévisions d'inflation à cinq ans sont restées inchangées à 3,0 % pour le quatrième mois consécutif.

Les actions à Wall Bourse ont rebondi après une semaine tumultueuse, tandis que le dollar a baissé par rapport à un panier de devises. Les rendements du Trésor américain ont augmenté.

L'INFLATION A PROBABLEMENT ATTEINT UN SOMMET

Certains craignent que l'inflation élevée et les hausses de taux d'intérêt de la Fed, qui ont commencé en mars, ne ralentissent brusquement la croissance, voire ne fassent basculer l'économie dans la récession. L'économie s'est contractée au premier trimestre sous le poids d'un déficit commercial record, mais la demande intérieure est restée solide.

Bien qu'il soit probable que l'inflation reste élevée, de plus en plus de signes indiquent que les pressions sur les prix ont atteint un sommet.

Un rapport séparé du département du travail a montré que les prix à l'importation sont restés étonnamment stables en avril, la baisse du coût du pétrole ayant compensé les hausses des produits alimentaires et autres produits. Les prix à l'importation avaient bondi de 2,9 % en mars.

Les économistes avaient prévu que les prix à l'importation, qui excluent les droits de douane, augmenteraient de 0,6 %. Au cours des 12 mois jusqu'en avril, les prix à l'importation ont augmenté de 12,0 % après une accélération de 13,0 % au cours de l'année jusqu'en mars.

Les données gouvernementales de cette semaine ont montré que les prix à la consommation mensuels ont augmenté au rythme le plus lent depuis huit mois, tandis que le gain des prix à la production a été le plus faible depuis septembre dernier.

Avec la hausse des prix du pétrole en mai, les prix mensuels à l'importation, à la consommation et à la production devraient s'accélérer.

Les taux d'inflation annuels devraient continuer à baisser légèrement, tout en restant probablement au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

La décélération est principalement due au fait que les fortes augmentations de l'année dernière ne sont plus prises en compte dans le calcul. La semaine dernière, la banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage, la plus forte hausse en 22 ans, et a déclaré qu'elle commencerait à réduire ses avoirs en obligations le mois prochain.

Les prix des carburants importés ont baissé de 2,4 % le mois dernier après avoir grimpé de 17,3 % en mars. Les prix du pétrole ont baissé de 2,9 %, tandis que le coût des aliments importés a augmenté de 0,9 %. Les prix des biens d'équipement importés ont augmenté de 0,4 %.

Le coût des biens de consommation importés, hors véhicules automobiles, est resté inchangé. Les prix des véhicules automobiles et pièces détachées importés ont augmenté de 0,3 %. Hors carburants et produits alimentaires, les prix à l'importation ont augmenté de 0,4 %. Ces prix à l'importation dits de base ont progressé de 1,3% en mars. Ils ont augmenté de 6,9 % sur une base annuelle en avril.

Une partie du ralentissement des gains mensuels des prix de base à l'importation reflète la force du dollar par rapport aux devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le billet vert a gagné environ 2,65 % sur une base pondérée des échanges depuis que la Fed a commencé à relever ses taux d'intérêt.

"L'appréciation passée du dollar américain exercera également une certaine pression à la baisse sur les prix à l'importation", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie.