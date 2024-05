Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis six mois en mai, sur fond d'inquiétude croissante concernant l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt, selon une enquête publiée vendredi.

L'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du moral des consommateurs s'est établie à 67,4 ce mois-ci, contre 77,2 en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une lecture préliminaire de 76,0. "Alors que les consommateurs avaient réservé leur jugement au cours des derniers mois, ils perçoivent désormais des évolutions négatives sur un certain nombre de points", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs, dans un communiqué. "Ils ont exprimé leur inquiétude quant à l'évolution défavorable de l'inflation, du chômage et des taux d'intérêt au cours de l'année à venir.

Les prévisions d'inflation à un an de l'enquête ont augmenté à 3,5 % en mai, contre 3,2 % en avril. Les perspectives d'inflation à cinq ans ont augmenté à 3,1 %, contre 3,0 % le mois précédent. (Rapporté par Lucia Mutikani ; édité par Chizu Nomiyama)