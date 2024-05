Le moral des consommateurs australiens s'est dégradé en mai, selon une enquête réalisée mardi, la reprise des pressions liées au coût de la vie et les inquiétudes concernant l'inflation ayant compensé une partie de l'allègement accordé par le gouvernement sur les factures d'énergie et les loyers dans le cadre du budget fédéral.

L'indice Westpac-Melbourne Institute du moral des consommateurs a reculé de 0,3 % en mai, après avoir chuté de 2,4 % en avril. L'indice de 82,2 montre que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes, comme c'est le cas depuis des mois.

"Le sentiment des consommateurs reste profondément pessimiste", a déclaré Matthew Hassan, économiste principal à la Westpac.

"Si les attentes se sont légèrement améliorées en mai, elles ont été éclipsées par une nouvelle détérioration des conditions actuelles et par la crainte que la persistance d'une inflation élevée n'exige de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le budget fédéral de la semaine dernière comprenait les plans du gouvernement visant à dépenser des milliards pour réduire les factures d'énergie et les loyers, dans l'espoir de réduire l'inflation globale et de soulager les électeurs confrontés à la hausse du coût de la vie avant les élections de l'année prochaine.

L'indice de confiance des personnes interrogées avant le budget était de 86,8, soit une hausse de 5,3 % par rapport au mois d'avril, mais il s'est établi à 76,6 après l'annonce du budget, soit une baisse de 7 % par rapport au mois d'avril.

"Les résultats suggèrent qu'il y a eu une certaine déception, bien qu'une lecture plus attentive de l'enquête suggère que cela pourrait avoir été davantage lié au contexte économique difficile que le budget a mis en évidence qu'à son contenu", a déclaré M. Hassan.

Les consommateurs se sont montrés légèrement plus positifs quant aux perspectives du budget familial et de l'économie, mais ce résultat a été complètement annulé par une détérioration des évaluations actuelles du budget familial et du moral des acheteurs, selon l'enquête.

L'indice mesurant si le moment est propice à l'achat d'articles ménagers importants a chuté de 2,8 %, après avoir baissé de 6,6 % en avril.

Malgré les inquiétudes liées à l'inflation, les consommateurs se sont montrés plus positifs à l'égard des perspectives économiques. Cet indice a augmenté de 0,7 % pour l'année à venir et de 2,6 % pour les cinq prochaines années.

Le sentiment lié au logement est resté globalement inchangé. L'indice du temps nécessaire à l'achat d'une maison a augmenté de 1,6 % pour atteindre 76,5 en mai, annulant environ la moitié de la baisse d'avril. (Reportage de Renju Jose à Sydney ; Rédaction de Tom Hogue et Shri Navaratnam)