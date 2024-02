Le moral des consommateurs britanniques a baissé pour la première fois en quatre mois en février, les ménages ayant une vision plus sombre de leurs finances personnelles récentes et des perspectives économiques plus larges, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice GfK de confiance des consommateurs, la plus ancienne enquête de ce type en Grande-Bretagne, a chuté de 2 points à -21 en février, en deçà de toutes les prévisions d'un sondage Reuters auprès d'économistes qui tablaient sur une légère hausse à -18.

La seule composante de l'indice qui n'a pas baissé est celle des attentes des ménages concernant leurs finances personnelles pour l'année à venir, qui est restée inchangée à zéro.

"Cette mesure est essentielle pour comprendre l'état d'esprit financier de la nation, car les ménages confiants sont plus susceptibles de dépenser malgré la crise du coût de la vie", a déclaré Joe Staton, directeur de la stratégie client de GfK.

Toutes les composantes de l'indice sont en forte hausse par rapport à l'année dernière, lorsque l'inflation n'était qu'à peine inférieure à 11,1 %, son plus haut niveau depuis 41 ans, et que les turbulences du marché sous l'éphémère premier ministre de Liz Truss étaient encore présentes dans l'esprit de nombreux ménages.

Le Premier ministre Rishi Sunak, successeur de Mme Truss, espère que le budget du 6 mars contribuera à réduire l'important déficit du Parti conservateur dans les sondages par rapport au Parti travailliste de l'opposition, avant les élections nationales qu'il devrait convoquer plus tard dans l'année.

La consommation des ménages britanniques n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19, une fois corrigée de l'inflation - une situation similaire à celle de certains autres pays européens, mais qui contraste avec la croissance du niveau de vie aux États-Unis.

L'inflation des prix à la consommation était de 4 % en janvier et la Banque d'Angleterre s'attend à ce qu'elle revienne à son objectif de 2 % au cours du deuxième trimestre de l'année en raison de la baisse des prix de l'énergie.

Toutefois, la BoE n'est pas prête à réduire ses taux d'intérêt de 5,25 %, leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, car elle craint que la croissance rapide des salaires et l'inflation des prix des services ne ramènent l'inflation vers 3 % plus tard en 2024. (Reportage de David Milliken, édition de William Schomberg)