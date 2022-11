Le moral des consommateurs irlandais baisse légèrement en raison des pertes d'emplois dans le secteur de la technologie

L'indice du sentiment des consommateurs du Credit Union est passé de 46,1 à 45,3 en octobre, après avoir enregistré son plus bas niveau en 14 ans de 42,1 en septembre, alors même que l'économie continuait à croître face à l'augmentation du coût de la vie.

Les entreprises à capitaux étrangers emploient plus de 275 000 personnes en Irlande, soit un travailleur sur neuf, et les auteurs de l'enquête pensent que les récentes pertes d'emploi dans le secteur des grandes multinationales de la technologie ajoutent à la prudence des consommateurs.

Mais ils ont également détecté un élément de résilience dans la lecture irlandaise par rapport aux États-Unis, où de nombreux licenciements dans le secteur de la technologie ont été annoncés. Les États-Unis ont subi une baisse importante et inattendue du moral des consommateurs ce mois-ci.

La santé du marché de l'emploi irlandais au cours des dernières années, associée aux rapports sur les offres d'emploi non pourvues et les pénuries de compétences dans les domaines liés à la technologie, produit "une réaction immédiate plus mesurée, bien que matérielle, à la vague de pertes d'emploi observée au cours de la période d'enquête de novembre", ont déclaré les auteurs.