Le moral des consommateurs irlandais se maintient à son plus bas niveau depuis 22 mois en août

L'indice du sentiment des consommateurs de la KBC Bank Ireland a baissé légèrement de 53,7 à 53,4 en juillet, sa sixième baisse en sept mois, après avoir atteint 81,9 en janvier.

Ce léger affaiblissement s'explique par des perspectives plus sombres pour le marché de l'emploi, pour les finances des ménages au cours des 12 prochains mois et par un recul plus important des projets de dépenses.

Alors que la confiance est à son point le plus bas depuis le début de la pandémie COVID-19 et que les ventes au détail sont également en baisse, les données solides sur l'emploi, les déclarations d'impôts et le secteur des services suggèrent que certaines parties de l'économie font face à une inflation proche de 40 ans.

Le ministre des Finances, Paschal Donohoe, a déclaré la semaine dernière que l'économie continue d'être performante et qu'elle devrait croître conformément aux prévisions qui ont été revues à la baisse en avril.