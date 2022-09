Le moral des consommateurs irlandais tombe à son plus bas niveau depuis 14 ans en raison de la hausse des coûts énergétiques

La confiance a chuté au cours de sept des huit derniers mois, parallèlement à l'inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis près de 40 ans. L'enquête la plus récente a coïncidé avec l'annonce d'augmentations de 27 % à 47 % des factures d'énergie, ainsi qu'avec une hausse des prix des produits d'épicerie et des taux d'intérêt officiels.

L'indice du sentiment des consommateurs de la KBC Bank Ireland a glissé de 53,4 à 42,1 en août, tombant même sous le niveau le plus bas de 42,6 atteint au plus fort de la crise du COVID-19 et non loin du niveau le plus bas de la série de 26 ans de 39,6 en juillet 2008. L'indice était de 81,9 en janvier.

L'un des auteurs de l'enquête a déclaré que, comme ce fut le cas lorsque la COVID-19 a frappé pour la première fois, la lecture ne doit pas être interprétée comme suggérant que les conditions économiques irlandaises sont maintenant aussi mauvaises que celles observées il y a plus de dix ans, lorsque l'Irlande a eu besoin d'un renflouement souverain.

"Au contraire, il signale un changement radical dans la façon de penser des consommateurs par rapport à leur situation économique et financière", a déclaré l'économiste Austin Hughes.

"L'attente normale d'un environnement qui s'améliore grâce à la progression de l'emploi et des revenus est maintenant remplacée par des inquiétudes liées à des augmentations rapides et furieuses du coût de la vie et à la menace d'une énergie non seulement inabordable, mais aussi inaccessible.

Le ministre irlandais des finances a déclaré que les perspectives pour les mois à venir s'étaient considérablement affaiblies et que son ministère allait réduire ses prévisions de croissance économique pour l'année prochaine dans le cadre des préparatifs du budget de la semaine prochaine.

Alors que les ventes au détail ont chuté ces derniers mois, les déclarations fiscales sont restées exceptionnellement fortes, avec un taux de chômage proche de 4,3 %, son plus bas niveau en 21 ans.