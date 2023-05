Le moral des entreprises allemandes a chuté plus que prévu en mai, principalement en raison d'une forte baisse des prévisions, un autre signe que la plus grande économie d'Europe est confrontée à des vents contraires persistants, selon une enquête réalisée mercredi.

L'institut Ifo a déclaré que son indice du climat des affaires s'établissait à 91,7 après une lecture de 93,4 en avril. Un sondage Reuters auprès d'analystes avait indiqué un indice de 93,0 pour le mois de mai.

Il s'agit de la première baisse après six hausses consécutives. En mai, les deux composantes de l'indicateur ont chuté : les chefs d'entreprise étaient nettement plus pessimistes dans leurs prévisions et un peu moins satisfaits de leur situation actuelle.

"Les entreprises allemandes sont sceptiques quant à l'été à venir", a déclaré Clemens Fuest, président de l'institut Ifo.

L'indicateur des attentes est tombé à 88,6 en mai, contre 91,7 en avril.

"L'effondrement des attentes dans l'industrie est frappant", a déclaré Klaus Wohlrabe, économiste à l'Ifo. Les attentes en matière d'exportation ont chuté de manière significative, les taux d'intérêt semblant freiner la demande, a-t-il ajouté.