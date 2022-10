Le moral des entreprises américaines en Chine atteint un niveau record alors que le zéro-COVID persiste - enquête

Seulement 55 % des 307 entreprises interrogées par la Chambre de commerce américaine de Shanghai et le cabinet de conseil PwC China se sont décrites comme optimistes quant aux perspectives commerciales à cinq ans. Cette lecture est la plus basse des 23 ans d'histoire de l'enquête et plus mauvaise qu'en 2020, lorsque le COVID-19 a fait surface pour la première fois, et pendant l'impasse commerciale entre Pékin et Washington en 2019.

En outre, environ la moitié des entreprises ont déclaré que la confiance de leur siège dans la gestion économique de la Chine avait chuté au cours de l'année écoulée et que seulement 18 % d'entre elles classaient la Chine en tête des plans d'investissement mondiaux de leur entreprise, contre 27 % l'année dernière.

Les personnes interrogées entre le 14 juillet et le 18 août ont cité la concurrence intérieure comme leur principal défi pour les cinq prochaines années, suivie par les tensions entre les États-Unis et la Chine, le ralentissement économique et les restrictions et blocages de voyages liés au COVID.

"Ce qui empêche beaucoup d'entreprises de dormir la nuit, c'est la concurrence et la concurrence croissante des concurrents chinois", a déclaré Sean Stein, président de la chambre, lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que par le passé, les principaux rivaux étaient peut-être des rivaux chinois soutenus par l'État, mais que les acteurs numériques privés dominaient de plus en plus le marché local.

Pékin exhorte ses industries clés à devenir plus autosuffisantes, d'autant plus que les tensions avec les États-Unis s'accroissent au sujet de la politique de la Chine à l'égard de Taïwan, de ses relations avec la Russie et, plus récemment, des efforts déployés par les États-Unis pour empêcher le transfert de la technologie des semi-conducteurs aux entreprises chinoises.

En outre, alors que de nombreux pays ont assoupli les restrictions liées au coronavirus, la Chine a continué à lutter contre sa propagation par des fermetures, des tests de masse et des quarantaines, ce qui a frappé la croissance économique et provoqué d'importantes perturbations dans les entreprises.

M. Stein a déclaré que l'assouplissement des politiques du COVID augmenterait "absolument" l'optimisme, étant donné que les restrictions de voyage ont "aminci le pipeline" des projets que les cadres à l'étranger pourraient aider à gérer en personne, mais il a prévenu que cela ne suffirait pas à ramener le sentiment aux sommets passés.

Pourtant, l'enquête a révélé que seules 53 entreprises, soit 17 %, ont indiqué qu'elles envisageaient de quitter le pays dans les un à trois ans à venir, car la vaste taille du marché, le bassin de talents qualifiés et la chaîne d'approvisionnement robuste ont fait que la plupart des entreprises se sont engagées en Chine malgré les défis.