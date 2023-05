Zurich (awp) - Les perspectives pour l'économie helvétique se sont à nouveau assombries en avril. Si l'industrie manufacturière est parvenue à interrompre la tendance baissière suivie ces derniers mois, la construction, le commerce de détail et les autres services ont accusé un sérieux coup de frein, note vendredi le KOF sur la base de sa prise de température mensuelle auprès des chefs d'entreprises.

Le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) relève toutefois aussi des signaux positifs, à commencer par l'atténuation des difficultés d'approvisionnement et le ralentissement du renchérissement.

Dans la construction et plus nettement encore dans l'industrie manufacturière, les entreprises font état d'une forte diminution de pénurie de matériaux et de produits intermédiaires. Les stocks de produits intermédiaires constitués pour faire face aux carences redoutées dépassent désormais largement les niveaux jugés souhaitables et pourraient être amenés à être rationnalisés.

Les projets de relèvements des prix ont par ailleurs été revus à la baisse, l'ensemble des secteurs interrogés considérant que le pic en la matière a désormais été franchi.

La pénurie de main d'oeuvre continue en revanche d'inquiéter au plus haut point les répondants, tous secteurs confondus.

jh/lk