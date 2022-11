Le moral des fabricants japonais est en baisse en raison de la faiblesse du yen et des risques mondiaux - Reuters Tankan

Le sondage mensuel, qui suit l'enquête trimestrielle tankan de la Banque du Japon (BOJ), très surveillée, a révélé que les fabricants s'attendaient à une amélioration de leurs conditions commerciales au cours des trois prochains mois, tandis que les répondants du secteur des services prévoyaient peu de changement.

Ces résultats mitigés soulignent le défi que doivent relever les décideurs politiques pour soutenir la reprise. Les économistes estiment que la troisième économie mondiale a fortement ralenti au troisième trimestre, la chute du yen ayant entraîné une hausse du coût de la vie et le risque de ralentissement mondial ayant augmenté.

Le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida a élaboré un deuxième budget supplémentaire, avec des dépenses de relance d'une valeur de 29,1 trillions de yens (198 milliards de dollars), pour aider les ménages et les entreprises à faire face à la hausse des coûts. Mais les critiques disent que ces dépenses supplémentaires pourraient faire plus de mal que de bien, étant donné qu'elles dépendent de l'augmentation des emprunts d'un pays qui a déjà la plus lourde dette du monde industriel.

Dans le sondage Reuters réalisé auprès de 495 grandes entreprises, auquel 247 sociétés ont répondu sous couvert d'anonymat, beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes face à la faiblesse du yen qui fait grimper les coûts d'importation, à la pénurie prolongée de puces qui pèse sur la production automobile et aux risques provenant de l'étranger, comme le ralentissement de la Chine et la guerre en Ukraine.

"La hausse des coûts du pétrole brut et des matériaux en acier, ajoutée à la crise ukrainienne et à l'escalade des frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, a rendu nos clients prudents en matière de dépenses d'investissement", a écrit un responsable d'un fabricant de machines sous couvert d'anonymat.

"Le ralentissement de la Chine et l'effondrement prolongé de la production automobile en raison de la pénurie de puces et des coûts élevés des matériaux en acier et de l'énergie ont empêché l'augmentation des ventes de stimuler les bénéfices", a écrit un responsable d'un autre fabricant de machines dans l'enquête.

L'indice du sentiment des fabricants s'est établi à plus 2, en baisse par rapport à plus 5 le mois précédent, la plus faible lecture depuis moins 1 observé en janvier 2021, selon l'enquête, menée du 25 octobre au 4 novembre. L'indice devrait rebondir à plus 7 en février après avoir baissé pour un troisième mois consécutif en novembre.

L'indice du secteur des services a augmenté de cinq points pour atteindre plus 20, la meilleure lecture depuis le plus 25 enregistré en octobre 2019 peu avant le déclenchement de la pandémie, indique l'enquête. L'indice devrait glisser d'un seul point à plus 19 au cours des trois prochains mois.

Les indices Tankan de Reuters sont calculés en soustrayant le pourcentage de répondants pessimistes des répondants optimistes. Un chiffre positif signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes.

(1 $ = 146,7600 yens)