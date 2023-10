Tokyo (awp/afp) - La confiance des grandes entreprises japonaises a progressé plus que prévu en septembre, selon le dernier baromètre trimestriel Tankan publié lundi par la Banque du Japon. Selon l'indicateur, la reprise économique post-pandémie du Pays du Soleil Levant est toujours en cours.

L'indice Tankan s'est fixé à +9 pour les grandes entreprises manufacturières nippones, un plus haut depuis mi-2022, contre +5 lors de la précédente évaluation en juin. Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une amélioration d'un seul petit point (à +6). Pour les grandes entreprises dans les services, l'indice s'est hissé à +27 contre +23 précédemment (prévision du consensus Bloomberg: +24).

Le baromètre a ainsi affiché une sixième hausse consécutive pour les grandes entreprises non manufacturières et son plus haut niveau depuis fin 1991. Le secteur des services au Japon profite notamment du retour en masse des touristes étrangers depuis le début de l'année. La faiblesse du yen dope par ailleurs le pouvoir d'achat de ces touristes, et incite les Japonais à passer leurs vacances dans l'archipel plutôt qu'au-delà des frontières.

La dépréciation du yen est aussi un facteur positif pour les entreprises manufacturières nippones, notamment dans le secteur automobile, en rendant leurs exportations moins chères et en dopant artificiellement leurs bénéfices réalisés à l'étranger une fois rapatriés. Tous secteurs d'activité et toutes tailles d'entreprise confondus, le dernier indice Tankan s'est établi à +10, contre +8 précédemment.

Les différents indices trimestriels Tankan - il en existe un pour chaque grande catégorie d'entreprises - mesurent la différence entre le pourcentage de sociétés estimant que la conjoncture actuelle est favorable et celles pensant le contraire. Un niveau positif signifie que les opinions optimistes sont majoritaires. La Banque du Japon a sondé quelque 9.100 entreprises entre fin août et fin septembre pour réaliser son enquête.

afp/vj