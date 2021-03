Le moral des industriels suisses continue de s'améliorer

Zurich (awp) - Le secteur industriel helvétique poursuit son rebond en février, porté par les exportations et la bonne situation de l'Asie, selon le baromètre établi par Credit Suisse et le cabinet procure.ch. Celui des services a repris des couleurs, mais les suppressions d'emplois et le recours au chômage partiel y ont toujours cours.

L'indice PMI des directeurs d'achats dans l'industrie a progressé de 1,8 point à 61,3 points en février, selon le communiqué paru lundi. Sur un an, il a gagné 12 points. Il enregistre son septième mois consécutif au-dessus du seuil de croissance de 50 et de son plus haut niveau depuis août 2018.

Son équivalent pour les services s'est établi à 52,0 points, soit une hausse de 2,9 points sur un mois. Il est stable par rapport à février 2020. Le premier dépasse les attentes des économistes consultés par AWP, qui l'attendaient entre 58,0 et 61,0 points. Dans les services, ils misaient entre 49,0 et 52,0 points.

"Non seulement la reprise de l'industrie manufacturière se maintient, mais elle devient plus importante", selon les auteurs de l'étude. La baisse des stocks de produits finis et des achats indique "une demande étonnament robuste". En conséquence, les capacités sont en train de s'accroître, les entreprises augmentant leurs effectifs. Le seul nuage à l'horizon est la hausse du chômage partiel. En février, 16% des employés étaient touchés, contre 10% les deux mois précédents. C'est encore bien inférieur au pic des 28% de mai 2020.

Le document insiste aussi sur le fait que les prix d'achat ont fortement augmenté (+6,4 points). Les biens en provenance de l'étranger sont devenus plus chers en raison d'une hausse des coûts de transport. Les délais de livraison se sont aussi allongés.

Dans les services, le PMI est revenu au-dessus du seuil de croissance pour la première fois en trois mois. Ce secteur, davantage dépendant de la demande intérieure, a été davantage touché par la deuxième vague de coronavirus que l'industie. "Les sous-indices suggèrent un optimisme prudent". Les nouvelles commandes et le carnet de commandes indiquent une activité plus soutenue dans les mois à venir.

Les entreprises ont réduit leurs effectifs en février. Le sous-indice correspondant a reculé le mois dernier par rapport à janvier. Le chômage partiel s'est étendu, touchant 18% des employés, selon le sondage, soit 10 points de pourcentage supplémentaires par rapport aux deux mois précédents.

ck/fr