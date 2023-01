Le moral des investisseurs de la zone euro augmente pour le troisième mois consécutif

L'indice de Sentix pour la zone euro est passé de -21,0 en décembre à -17,5 points en janvier, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une lecture de -18,0.

"Les données de janvier des indices économiques de Sentix indiquent une nouvelle amélioration", a déclaré Patrick Hussy, directeur général de Sentix, dans un communiqué.

"(Mais) Il n'y a pratiquement aucun changement dans l'évaluation de la situation actuelle, seules les valeurs des attentes signalant une plus grande détente de la situation."

Un indice des attentes est passé de -22,0 en décembre à -15,8, soit le niveau le plus élevé depuis février 2022. Un indice sur la situation actuelle dans la zone euro est également passé de -20,0 à -19,3, le plus haut niveau depuis août 2022 et également la troisième hausse consécutive.

Le sondage auprès de 1 228 investisseurs a été réalisé entre le 5 et le 7 janvier, selon Sentix.