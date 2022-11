Le moral des investisseurs de la zone euro en hausse pour la première fois depuis août -Sentix

L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -38,3 en octobre à -30,9 points en novembre, dépassant les attentes des analystes interrogés par Reuters qui tablaient sur une lecture de -35,0.

L'indice des attentes a également rebondi de -41,0 à -32,3, le niveau le plus élevé depuis juin 2022, selon l'enquête.

L'indice sur la situation actuelle dans la zone euro a également augmenté, passant de -35,5 en octobre à -29,5 en novembre.

Qualifiant la hausse de "non pas d'inversion de tendance", le directeur général de Sentix, Manfred Huebner, a déclaré dans un communiqué que "la hausse des valeurs de la situation et des attentes montre la sensibilité des investisseurs dans leurs attentes économiques aux signaux du marché de l'énergie."

Il a déclaré que des températures plus chaudes et des niveaux de stockage de gaz très élevés en Allemagne avaient apaisé les inquiétudes concernant le rationnement et son impact potentiel sur l'économie.

"Les prix du gaz sur le marché spot se sont effondrés en réponse. Les inquiétudes concernant une pénurie catastrophique de gaz s'estompent", a ajouté M. Huebner.

Le sondage auprès de 1 348 investisseurs a été réalisé entre le 3 et le 5 novembre, selon Sentix.