Le moral des investisseurs de la zone euro s'effondre en mars en raison de la crise ukrainienne

L'indice Sentix pour la zone euro est tombé à -7,0 en mars contre 16,6 le mois précédent, atteignant son plus bas niveau depuis novembre 2020. Un sondage Reuters auprès des analystes avait indiqué une lecture de 5,3 en mars.

Le sous-indice des attentes est passé de 14,0 en février à -20,8 en mars, soit le niveau le plus bas depuis près de dix ans et la plus forte baisse en 20 ans d'existence de l'indice Sentix.

Le sous-indice des conditions actuelles, quant à lui, est passé de 19,3 en février à 7,8 en mars.

Sentix a déclaré que l'économie de la zone euro était dramatiquement touchée par la crise ukrainienne, ajoutant que la région d'Europe de l'Est souffrait particulièrement.

"L'économie américaine est également touchée par le choc de la crise, mais pas aussi durement."

Sentix a interrogé 1 216 investisseurs du 3 au 5 mars.